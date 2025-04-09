Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/9/2025: Tăng ngược chiều giá cà phê Giá tiêu hôm nay 4/9 ở mức 153,000 - 155,000 đồng/kg, tiếp tục tăng so với hôm qua do nhu cầu tăng cao vào cuối năm, đi ngược lại đà giảm thị trường cà phê.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 153,000 đồng/kg đến 155,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 155,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 154,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 154,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 154,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Theo phản ánh từ các thương lái, nguồn cung hồ tiêu trong nước đang dần khan hiếm vào cuối vụ. Phần lớn nông dân có xu hướng tích trữ hàng với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn trước thềm vụ thu hoạch mới. Nhờ đó, giá tiêu trong nước vẫn duy trì đà tăng ổn định, dù thị trường xuất khẩu chưa có nhiều biến chuyển rõ rệt.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục ổn định cho thấy những biến động thương mại toàn cầu chưa tác động mạnh đến mặt hàng này. Nguồn cung từ các nước sản xuất lớn không có thay đổi đột ngột, trong khi nhu cầu nhập khẩu vẫn duy trì ở mức vừa phải. Đây là điều kiện thuận lợi để giá tiêu trong nước tăng nhẹ mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu.

Nhiều chuyên gia nhận định giá tiêu có thể tiếp tục tăng do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Yếu tố này cùng với nhu cầu tiêu thụ thường tăng vào cuối năm sẽ góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường.

Việt Nam hiện đang giữ lợi thế cạnh tranh nhờ thuế suất và khả năng đáp ứng nguồn hàng ổn định, giúp duy trì vị trí số một về xuất khẩu hồ tiêu. Để phát triển bền vững, ngành hồ tiêu cần chú trọng hơn vào việc đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh, thay vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô như hiện nay.

Giá tiêu hôm nay 4/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 3/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm mạnh so với ngày hôm qua ở mức 7,096 USD/tấn (giảm 1,66%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,054 USD/tấn (tăng 0,26%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6,650 USD/tấn (tăng 3,9%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.