Thị trường Giá tiêu hôm nay 7/9/2025: Giảm mạnh ngày càng xa đỉnh giá Giá tiêu hôm nay 7/9 ở mức 150,000 - 152,000 đồng/kg, giảm mạnh ngày càng xa đỉnh giá 155,000 đồng/kg. Dự báo giá tiêu thế giới tiếp tục tăng vào cuối năm 2025.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu thành công 21,000 tấn hạt tiêu với tổng giá trị đạt 127 triệu USD. Kết quả này đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của 8 tháng đầu năm 2025, đạt 166,000 tấn và mang về 1,1 tỷ USD.

Một điểm đáng chú ý là mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng tới 27%. Sự chênh lệch này đến từ việc giá tiêu xuất khẩu bình quân trong 8 tháng qua đạt mức 6740 USD/tấn, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam quay trở lại mốc tỷ USD.

Theo dự báo từ Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, giá tiêu thế giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2025. Hiện tại, thị trường đang trải qua giai đoạn tạm dừng do những chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng có phần thận trọng.

Tuy nhiên, nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại vào quý IV/2025 và quý I/2026. Điều này hứa hẹn tạo ra nhiều thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay 7/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 6/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,087 USD/tấn (giảm 0,08%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn (giảm 0,09%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn (giảm 0,76%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.