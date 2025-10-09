Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/9/2025: Tăng mạnh trở lại Giá tiêu hôm nay 10/9 ở mức 150,000 - 152,000 đồng/kg. Tăng mạnh trở lại 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu liên tục tăng do yếu tố cung - cầu mất cân đối

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng cao do nguồn cung từ thu hoạch và nhập khẩu sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu xuất khẩu từ các doanh nghiệp vẫn rất lớn.

Vụ thu hoạch hồ tiêu tại các vùng trọng điểm trên cả nước đã kết thúc từ tháng 5. Lượng hàng tồn kho ở các hộ nông dân hiện nay gần như không còn, do đa số đã bán hết từ sớm. Chỉ một số ít hộ gia đình còn giữ lại tiêu, khiến nguồn cung nội địa trở nên khan hiếm.

Trong khi nguồn hàng hạn chế, các công ty xuất khẩu lại cần gom tiêu để đảm bảo giao hàng đúng cam kết quốc tế. Áp lực tiến độ đã khiến doanh nghiệp cạnh tranh thu mua, kéo giá tiêu trong nước tăng liên tục.

Số liệu từ VPSA cho thấy nguồn nhập khẩu hồ tiêu có biến động lớn. Nếu đầu năm, mỗi tháng Việt Nam nhập 3000 đến 4000 tấn từ Brazil, thì nay chỉ còn khoảng 1000 tấn. Nguyên nhân là lợi thế giá rẻ của tiêu Brazil không còn rõ rệt khi cộng thêm chi phí vận chuyển và rủi ro thương mại.

Mỹ và châu Âu đang có nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu lớn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt bán hàng với mức giá cao. Nhờ đó, lượng hàng trong nước vẫn được tiêu thụ tốt dù thị trường biến động mạnh.

Trước bối cảnh nhập khẩu giảm, doanh nghiệp quay lại thị trường nội địa, thu mua trực tiếp từ nông dân và đại lý. VPSA dự báo xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục trong ngắn hạn, cho đến khi cung – cầu đạt trạng thái cân bằng hơn.

Giá tiêu hôm nay 10/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 9/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,087 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.