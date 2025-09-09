Thị trường Giá tiêu hôm nay 9/9/2025: Việt Nam tăng nhập khẩu hồ tiêu Giá tiêu hôm nay 9/9 ở mức 150,000 - 152,000 đồng/kg. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam tăng kỷ lục nhập khẩu tiêu với hơn 60% về lượng và 143,5% giá trị

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 34,524 tấn hồ tiêu với trị giá 215,3 triệu USD, theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA). Trong đó, tiêu đen chiếm phần lớn với 29,297 tấn, còn lại 5227 tấn là tiêu trắng. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập tăng 61,7% nhưng giá trị tăng tới 143,5%.

Việc kim ngạch tăng gấp đôi tốc độ tăng sản lượng cho thấy giá tiêu nhập khẩu bình quân cao hơn, phản ánh biến động mạnh của thị trường thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam phải bỏ ra chi phí lớn hơn để nhập nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Brazil hiện là nguồn cung lớn nhất, đạt 17,506 tấn, tăng 117,2% và chiếm hơn 50% tổng lượng nhập. Campuchia đứng thứ hai với 8539 tấn, tăng gần 29%, tiếp đến là Indonesia với 6326 tấn, tăng gần 40%. Thị phần của Campuchia và Indonesia đang dần thu hẹp trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nguồn hàng giá rẻ, ổn định của Brazil.

Ở nhóm doanh nghiệp nhập khẩu, Olam tiếp tục dẫn đầu với 8268 tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Trân Châu đạt 2823 tấn, tăng nhẹ 2,4%. Đáng chú ý, Nedspice nhập 2287 tấn, tăng đột biến 363%, cho thấy chiến lược mở rộng thị phần rất quyết liệt.

Những con số này phản ánh sự phân hóa rõ rệt trên thị trường nhập khẩu hồ tiêu: một số doanh nghiệp lớn duy trì tăng trưởng ổn định, trong khi những đơn vị khác tận dụng cơ hội từ biến động giá tiêu thế giới để bứt phá mạnh mẽ.

Giá tiêu hôm nay 9/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 8/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,086 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.