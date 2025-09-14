Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/9/2025: Mức giá không đổi Giá tiêu hôm nay 14/9 ở mức 148,000 - 151,000 đồng/kg. Mức giá không đổi so với hôm qua. Tuần này, giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu tăng hàng trăm USD trong ngày

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tuần này có một bước ngoặt lớn khi giá xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam tăng mạnh hàng trăm USD chỉ sau một ngày. Tâm lý người dân muốn giữ hàng lại cùng với sức mua từ nước ngoài tăng nhanh đã tạo ra một cơn sốt giá mới.

Nguồn cung trong nước đang rất hạn chế. Vụ thu hoạch hồ tiêu chính ở nước ta đã kết thúc từ giữa năm, lượng hàng tồn kho không còn nhiều. Nhiều nông dân và thương lái có xu hướng tích trữ, chưa muốn bán ngay vì kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao nữa.

Thời tiết bất thường tại các vùng trồng trọng như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng gây lo ngại. Mưa đến sớm ảnh hưởng xấu đến quá trình ra hoa và kết trái cho vụ sau, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm và đẩy giá tiêu lên.

Nhu cầu từ thị trường quốc tế cũng đang quay trở lại. Trung Quốc đang thu mua rất mạnh. Nhiều thương nhân nước ngoài cũng đẩy mạnh hoạt động mua vào với mục đích đầu cơ, dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Việc gom hàng từ cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo ra sức ép lớn, góp phần đẩy giá xuất khẩu tăng vọt. Ngoài ra, chi phí vận chuyển và logistics toàn cầu tăng cao cũng là một yếu tố gián tiếp khiến giá thành xuất khẩu bị đẩy lên.

Giá tiêu hôm nay 14/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 13/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.