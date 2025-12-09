Thị trường Giá tiêu hôm nay 12/9/2025: Xuất khẩu tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 12/9 ở mức 148,000 - 152,000 đồng/kg. Giảm mạnh từ 1000 đến 2000 đồng/kg. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh từ 360 đến 430 USD/tấn

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm mạnh từ 1000 đến 2000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường có thể gặp khó khăn trong quý III/2025, nhưng từ quý IV/2025 đến quý I/2026, đơn hàng từ Mỹ sẽ tăng nhờ hoạt động tích trữ cho mùa cao điểm.

Tại các vùng trồng tiêu, mưa đã giảm dần, cây bước vào giai đoạn ra hoa và đậu quả. Tuy nhiên, việc mưa đến sớm ở một số nơi khiến hoa ra không đồng đều, cây phát triển lá nhiều hơn, có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

Theo đánh giá từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt do vụ thu hoạch kết thúc từ tháng 5 và nông dân đã bán gần hết. Lượng hàng tồn kho không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp vẫn phải tích cực thu mua để thực hiện các đơn hàng đã ký.

Giá tiêu hôm nay 12/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 11/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn (giảm 0,07%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn (giảm 0,07%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam tăng mạnh so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn (tăng 5,45%); loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn (tăng 6,32%).

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam tăng mạnh so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn (tăng 1,08%).

Giá tiêu thế giới điều chỉnh tăng mạnh tại một số nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tăng mạnh, còn tiêu trắng tăng nhẹ hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu phục vụ mùa lễ hội cuối năm tăng cao và đồng USD suy yếu khi Fed chuẩn bị giảm lãi suất.

Việc điều chỉnh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng giá đã củng cố thêm cho ngành hàng và thúc đẩy kỳ vọng xuất khẩu hồ tiêu sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay.