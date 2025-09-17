Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/9/2025: Giữ giá liên tục Giá tiêu hôm nay 17/9 ở mức 148,000 - 151,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước giữ giá liên tục 3 ngày nay. Tiêu Việt Nam giữ vững vị trí số một tại thị trường Mỹ.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá liên tục so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định ở mức trung bình 149,600 đồng/kg, không có biến động lớn. Dù giá đi ngang, hồ tiêu Việt Nam vẫn tiếp tục tạo dấu ấn tích cực trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), thị trường trong nước hiện đang chững lại để chờ tín hiệu mới. Trong ngắn hạn, xu hướng giá tiêu tăng giá vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục, góp phần hỗ trợ người trồng tiêu và thúc đẩy xuất khẩu nông sản trong những tháng cuối năm 2025.

Nhìn lại những năm qua, ngành tiêu Việt Nam đã dần vượt qua giai đoạn khó khăn để lấy lại vị thế vốn có. Sự thay đổi trong tư duy canh tác của nông dân, kết hợp với định hướng đúng đắn từ ngành nông nghiệp, đang tạo nền tảng vững chắc cho cây hồ tiêu phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong bối cảnh giá tiêu trong nước tạm thời đi ngang, việc Việt Nam giữ vững vị trí số một tại thị trường Mỹ không chỉ là thành tích thương mại, mà còn là minh chứng cho nỗ lực nâng tầm giá trị nông sản. Với chiến lược dài hạn và sự hỗ trợ từ Chính phủ, hồ tiêu Việt Nam hoàn toàn có khả năng duy trì vị thế toàn cầu và mở rộng sang nhiều thị trường khó tính khác trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay 17/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 16/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng mạnh so với ngày hôm qua ở mức 7,101 USD/tấn (tăng 0,38%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng mạnh so với ngày hôm qua đạt 10,062 USD/tấn (tăng 0,38%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn (tăng 1,52%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.