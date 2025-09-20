Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/9: Doanh nghiệp hạn chế nhập tiêu giá rẻ Giá tiêu hôm nay 20/9/2025 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Doanh nghiệp hạn chế nhập tiêu giá rẻ để chế biến và tái xuất

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cho mùa lễ hội cuối năm và nguồn cung còn hạn chế.

Một nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngần ngại nhập khẩu hồ tiêu giá rẻ để chế biến và tái xuất là do Mỹ áp thuế cao với mặt hàng này. Việc này làm tăng chi phí và rủi ro khi phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong 6 đến 12 tháng tới, giá tiêu sẽ phụ thuộc vào công tác tái canh, ứng dụng kỹ thuật bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu Việt Nam củng cố được ưu thế về chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu, hồ tiêu hoàn toàn có thể giữ vững vị thế chiến lược với mức giá cao và ổn định.

Giá tiêu hôm nay 20/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 19/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn (giảm 0,48%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,957 USD/tấn (giảm 0,49%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.