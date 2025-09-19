Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/9/2025: Xuất khẩu tiêu đầu tháng 9 giữ ổn định Giá tiêu hôm nay 19/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg. Giá tiêu không thay đổi so với hôm qua. Xuất khẩu hồ tiêu đầu tháng 9 đạt hơn 10,500 tấn, giữ đà ổn định

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Theo số liệu từ VPSA, trong 16 ngày đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 10.544 tấn hồ tiêu, thu về 69,3 triệu USD. Con số này gần tương đương với 10.830 tấn và 71,8 triệu USD của 17 ngày đầu tháng 8, cho thấy sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu vẫn duy trì sự ổn định.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 1.865 tấn, nhưng giảm 15,4% so với tháng trước. Ngược lại, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 47% với 1.416 tấn, trong khi UAE tăng 31,6% lên 1.034 tấn. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của các thị trường châu Á và Trung Đông trong tiêu thụ hồ tiêu Việt Nam.

Trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lớn, Olam Việt Nam đạt 954 tấn, Phúc Sinh 815 tấn, Nedspice Việt Nam 752 tấn, Simexco Đắk Lắk 664 tấn và Haprosimex JSC 526 tấn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 998 tấn hồ tiêu trong 16 ngày đầu tháng 9, trị giá 6,2 triệu USD. Các doanh nghiệp nhập khẩu nhiều nhất là Nedspice Việt Nam (154 tấn) và Phúc Sinh (100 tấn). Nguồn cung chủ yếu đến từ Campuchia, Brazil và Indonesia.

Giá tiêu hôm nay 19/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 18/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,061 USD/tấn (giảm 0,41%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,006 USD/tấn (giảm 0,41%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.