Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/9/2025: 1 tuần giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 22/9 nằm ở mức 110,800 - 111,500 đồng/kg, chốt tuần giảm sốc tới 9000 đồng/kg. Mức độ biến động giá cà phê tuần này cao nhất trong 4 năm qua

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,800 - 111,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 110,800 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 8700 đến 9000 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng giảm 9000 đồng/kg trong tuần qua, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm 8700 đồng/kg.

Tính chung cả tuần, giá cà phê trong nước giảm trung bình 8900 đồng/kg, tương đương 7,4%. Cùng kỳ, giá Robusta thế giới chốt tuần ở mức 4135 USD/tấn, giảm tới 466 USD/tấn, tức là giảm 10%.

Nguồn cung trong nước đang cạn kiệt và người nông dân không muốn bán ở mức giá mới. Nhờ vậy, mức giảm giá trong nước chậm hơn so với thế giới. Hiện tại, giá nội địa đang cao hơn giá quốc tế khoảng 2000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 432,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,98% (4,3 US cent/pound), đạt 429 US cent/pound.