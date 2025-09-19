Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 19/9 nằm ở mức 115,800 - 116,700 đồng/kg, tiếp tục giảm mạnh từ 4200 đến 4800 đồng/kg. Giá cà phê thế giới mất gần 20000 đồng/kg trong đêm.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 4200 đến 4800 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 115,800 - 116,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,700 đồng/kg, giảm mạnh 4800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,500 đồng/kg, giảm 4700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 4800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 4200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 115,800 đồng/kg.

Quy đổi sang tiền Việt, giá cà phê trên thị trường thế giới vừa trải qua một cú lao dốc mạnh. Robusta mất gần 8700 đồng/kg, còn Arabica giảm tới 19300 đồng/kg chỉ trong một đêm.

Các đại lý trong nước đã sớm cảnh báo về xu hướng đi xuống khi thị trường xuất hiện tình trạng giá nội địa tăng chậm nhưng lại giảm nhanh hơn giá niêm yết quốc tế. Khách hàng nước ngoài không còn chấp nhận mua hàng giao ngay với mức giá cao, mà chỉ đặt mua cho kỳ hạn xa với mức trừ lùi khá sâu so với sàn.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình mô tả phiên giao dịch vừa qua là “vô tiền khoáng hậu” bởi tốc độ bán tháo quá nhanh, đặc biệt ở mặt hàng Arabica. Đây được coi là một trong những biến động mạnh hiếm gặp trên thị trường cà phê.

Trong nước, khoảng cách giữa giá mua và giá bán cà phê thường chỉ dao động khoảng 500 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức biến động lên tới vài ngàn đồng mỗi ngày, nhiều nhà kinh doanh buộc phải đứng ngoài quan sát để tránh rủi ro lớn từ sự bất ổn này.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4668 USD/tấn, giảm 6,62% (331 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,24% (55 USD/tấn), xuống mức 4395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,73% (2,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 378,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,48% (1,7 US cent/pound), đạt 359 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 8,8% (44,6 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 461,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,44% (2 US cent/pound), đạt 456,25 US cent/pound.