Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/9/2025: Tăng mạnh hàng loạt Giá cà phê hôm nay 17/9 nằm ở mức 122,200 - 122,800 đồng/kg, tăng mạnh hàng loạt từ 2600 đến 2800 đồng/kg. Giá cà phê trên cả 2 sàn giao dịch thế giới giảm mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh hàng loạt so với hôm qua, dao động trong khoảng 122,200 - 122,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,800 đồng/kg, tăng mạnh 2800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,700 đồng/kg, tăng 2700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 122,200 đồng/kg.

Giá cà phê trên cả hai sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh khi thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong tuần này. Đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá cà phê đi lên.

Một yếu tố khác làm giá cà phê tăng là Đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12/2025. Quy định này có thể khiến nhiều vùng sản xuất cà phê bị loại khỏi chuỗi cung ứng cho EU, buộc các nhà rang xay tăng cường mua vào để dự trữ.

Trong sáng 16/9, ông Nguyễn Nam Hải. Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết hiệp hội đang tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Mỹ và Canada. Tại đây, đoàn đã làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê đặc sản toàn cầu và nhiều doanh nghiệp cà phê tại hai quốc gia này.

Mục tiêu chuyến đi là quảng bá cà phê Việt Nam, bởi hiện nay người tiêu dùng trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và Canada, vẫn chưa biết nhiều về sản phẩm cà phê của Việt Nam.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 5002 USD/tấn, giảm 0,79% (40 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,45% (70 USD/tấn), xuống mức 4772 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,24% (1,05 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 431,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,1% (0,4 US cent/pound), đạt 418,05 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 5,61% (28,7 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 540,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,05% (0,25 US cent/pound), đạt 505,65 US cent/pound.