Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/9/2025: Tăng cao 3 ngày liên tiếp Giá cà phê hôm nay 14/9 nằm ở mức 119,800 - 120,500 đồng/kg, tăng cao 3 ngày liên tiếp. Giá cà phê thế giới có chuỗi tăng giá đáng chú ý

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2000 đến 2200 đồng/kg so với hôm qua, tăng cao 3 ngày liên tiếp dao động trong khoảng 119,800 - 120,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg, tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,200 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 120,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 119,800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp, thị trường quốc tế và trong nước đều nóng lên bởi nhiều yếu tố từ chi phí đến chính trị.

Giá cà phê thế giới có chuỗi tăng giá đáng chú ý. Robusta đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tính chung cả tuần có tới 4 phiên đi lên và chỉ một phiên giảm nhẹ. Sau tuần đầu tháng 9 giảm sút, giá cà phê nhanh chóng hồi phục trong tuần thứ hai, mang lại sự hứng khởi cho người trữ hàng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá cà phê tăng cao là chi phí sản xuất leo thang. Giá phân bón, nhân công, năng lượng và vận tải đều tăng mạnh. Người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải điều chỉnh giá bán để bù đắp khoản chi phí gia tăng này.

Không chỉ vậy, chi phí vận chuyển quốc tế cũng tăng do giá nhiên liệu và những rào cản logistics, khiến giá cà phê xuất khẩu bị đẩy lên mức cao hơn.

Thị trường cà phê còn chịu tác động từ các yếu tố chính trị. Mỹ mới đây áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê từ Brazil, làm thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu. Thay vì xuất khẩu khối lượng lớn sang Mỹ, Brazil chuyển hướng sang châu Âu và châu Á. Sự thay đổi này tạo ra xáo trộn trong nguồn cung và gây thêm áp lực tăng giá trên thị trường quốc tế.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu tiếp tục bùng nổ, cùng với thời tiết bất lợi tại nhiều vùng trồng, giá cà phê được dự báo còn duy trì mức cao. Cả người trồng lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đều kỳ vọng đợt tăng này sẽ mở ra cơ hội tốt để cải thiện lợi nhuận, dù đi kèm với không ít thách thức về chi phí và biến động chính trị.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4817 USD/tấn, tăng 2,64% (124 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,77% (80 USD/tấn), lên mức 4601 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,41% (9,65 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,78% (10,75 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.