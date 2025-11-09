Thị trường Giá cà phê 11/9/2025: Quay đầu giảm nhẹ Giá cà phê hôm nay 11/9 nằm ở mức 113,500 - 114,600 đồng/kg. Giảm nhẹ so với hôm qua. Giá cà phê giảm chỉ sau 1 phiên tăng khiến thị trường ngày càng khó đoán

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ 1000 đồng/kg, dao động trong khoảng 113,500 - 114,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,600 đồng/kg, quay đầu giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,500 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113,500 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê Việt Nam đang trong thời điểm giáp hạt. Vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu từ tháng 11/2025, kéo theo nguồn cung dồi dào và theo thông lệ, giá thường có xu hướng giảm trong giai đoạn này.

Mặt bằng giá cà phê trung bình hiện đang ở mức 115,600 đồng/kg, tuy cao nhưng vẫn thấp hơn từ 6,700 đến 7,200 đồng/kg (khoảng 5-6%) so với mức đỉnh vào cuối tháng 8.

Một yếu tố tích cực là sau hai vụ giá tăng mạnh, nông dân ở cả Việt Nam và Brazil hiện có tài chính khá ổn định, giúp họ chủ động hơn trong việc điều tiết bán ra, từ đó hỗ trợ giá ở mức có lợi.

Dự báo những tháng cuối năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu phục hồi mạnh từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Tình hình thế giới cũng tác động lớn. Brazil vừa công bố sản lượng xuất khẩu tháng 8 chỉ đạt 142,800 tấn, giảm tới 31% so với cùng kỳ. Việc nguồn hàng từ quốc gia này ra thị trường chậm đã góp phần gây khan hiếm nguồn cung toàn cầu.

Tuy nhiên, ngành cà phê vẫn phải đối mặt với không ít thách thức như biến động thời tiết, chi phí vận chuyển tăng và các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Để tăng trưởng bền vững, ngành cần tập trung ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4587 USD/tấn, giảm 1,27% (59 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,26% (55 USD/tấn) lên mức 4426 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,21% (4,8 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 393 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,37% (1,4 US cent/pound), đạt 383,2 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới sau khi tăng đã quay đầu giảm nhẹ vào cuối phiên do đồng USD mạnh lên, kích thích hoạt động chốt lời và bán tháo từ các nhà đầu tư.