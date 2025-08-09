Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/9/2025: Trong nước giảm ít hơn thế giới Giá cà phê hôm nay 8/9 nằm ở mức 112,000 - 113,300 đồng/kg. Giá cà phê giảm gần 10000 đồng so với tuần trước, nhưng vẫn giảm ít hơn so với cà phê thế giới.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 112,000 - 113,300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113,300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 112,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 9200 đến 9700 đồng/kg (tương ứng từ 7,5 đến 8%) so với tuần trước. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông và Gia Lai giảm 9300 đồng/kg trong tuần qua. Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 9200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 9700 đồng/kg.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, lượng cà phê xuất khẩu đạt 85 nghìn tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng cà phê xuất khẩu đã đạt 1,14 triệu tấn. Điều đáng nói là kim ngạch thu về lên tới 6,5 tỷ USD, một con số kỷ lục. So với cùng kỳ năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu tăng 7,8% và kim ngạch tăng tới 61,1%.

Nguyên nhân chính dẫn đến kim ngạch tăng cao là nhờ giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5580 USD/tấn, cao hơn 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này được coi là kỷ lục ngay cả khi đã tính cả các sản phẩm cà phê chế biến.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4468 USD/tấn, giảm 10,7% (533 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 10,5% (506 USD/tấn), xuống mức 4309 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,8% (11,3 US cent/pound) so với tuần trước, xuống mức 385,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,2% (12,5 US cent/pound), đạt 373,65 US cent/pound.

Giá cà phê arabica trên thế giới chịu nhiều sức ép. Áp lực này xuất phát từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất toàn cầu.

Giới giao dịch đang rất thận trọng chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Thị trường được dự báo sẽ có sự điều chỉnh mạnh nếu Tòa án giữ nguyên phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm, cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành mức thuế này.

Tuần qua, giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế đã giảm mạnh sau một tháng biến động rất khó lường, khiến nhiều nhà kinh doanh cảm thấy bối rối. May mắn là giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được mức cao trong phần lớn thời gian của năm.