Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/9/2025: Giảm nhẹ trong đà tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 6/9 nằm ở mức 114,000 - 115,000 đồng/kg, giảm nhẹ từ 300 đến 600 đồng/kg. Kỳ vọng vẫn neo ở mức cao khi các yếu tố đẩy giá cà phê vẫn còn

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ từ 300 đến 600 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,000 - 115,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,000 đồng/kg, giảm nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,800 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,000 đồng/kg.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8/2025 tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế quan trọng của nước ta trên thị trường cà phê toàn cầu.

Cụ thể, sản lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 8 đạt 95 nghìn tấn, với tổng kim ngạch lên đến 429,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng tăng 25,5% nhưng giá trị chỉ tăng 6,7%.

Tổng kết 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 6,42 tỷ USD. Mặc dù sản lượng tăng 8,7% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu lại tăng tới 59,1%. Nguyên nhân chính đến từ mức giá cà phê xuất khẩu bình quân cao hơn 46,4% so với năm 2024.

Mức giá cà phê cao kỷ lục phản ánh tình trạng nguồn cung đang khan hiếm, đặc biệt là đối với dòng Robusta. Quan trọng hơn, việc giá trị tăng cao gấp nhiều lần so với sản lượng cho thấy ngành cà phê trong nước đang dần chuyển mình, chú trọng vào chất lượng thay vì chỉ tập trung vào số lượng như trước đây.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4510 USD/tấn, giảm 1,55% (71 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,25% (55 USD/tấn), xuống mức 4359 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,49% (1,9 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 383,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,13% (0,65 US cent/pound), đạt 373,9 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ sau một thời gian tăng mạnh. Mặc dù có điều chỉnh giảm, nhưng kỳ vọng về giá vẫn được duy trì ở mức cao. Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ nguồn cung hạn chế, sản lượng xuất khẩu giảm, mức tồn kho thấp và những thay đổi về chính sách thuế.

Tính từ đầu tháng 9, giá cà phê arabica đã tăng gần 29% và tăng hơn 57% trong năm 2025, cho thấy thị trường đang biến động mạnh. Sàn giao dịch New York tiếp tục ghi nhận đà tăng sau thông tin từ Bộ Nông nghiệp Brazil dự báo sản lượng arabica năm nay giảm 4,9%.

Trái ngược với arabica, giá cà phê robusta lại chịu áp lực giảm. Nguyên nhân chính đến từ việc xuất khẩu cà phê từ Việt Nam tăng mạnh, làm gia tăng nguồn cung và khiến giá đi xuống.

Trên thị trường Mỹ, giá cà phê rang xay đã lập kỷ lục mới vào tháng 7 với mức 8,41 USD/pound, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, giá cà phê các loại tại Mỹ tăng 14,5%, trở thành một trong những mặt hàng có mức tăng giá cao nhất. Giá cà phê thế giới hiện cũng đang ở mức cao nhất trong vòng 50 năm.