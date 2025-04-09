Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/9/2025: Giảm sập sàn vì mất niềm tin Giá cà phê hôm nay 4/9 nằm ở mức 114,300 - 115,000 đồng/kg, giảm mạnh so với hôm qua. Giá cà phê thế giới giảm mạnh sập sàn khi mức thuế đối ứng có thể vô hiệu.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,300 - 115,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,000 đồng/kg, giảm mạnh 6500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,000 đồng/kg, giảm 6300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 6200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 6200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,300 đồng/kg.

Theo MXV, giá cà phê giảm trong phiên giao dịch hôm qua do hai nguyên nhân chính. Tỷ giá biến động và tình hình thời tiết tại các nước sản xuất lớn như Brazil và Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại Việt Nam, khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện một vài cơn mưa nhỏ trong tuần qua. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết này không gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây cà phê. Hiện tại, quả cà phê đã lớn và cây có khả năng chịu nước tốt, giúp các vườn cà phê tiếp tục sinh trưởng ổn định.

Một số vườn cà phê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt đầu cho thu hoạch quả bói với sản lượng ít. Các khu vực khác cũng xuất hiện tình trạng thu hoạch sớm nhưng khối lượng không đáng kể.

Dù vậy, người nông dân phản ánh cây cà phê năm nay phát triển rất tốt. Họ kỳ vọng vụ thu hoạch chính sắp tới sẽ đạt năng suất cao.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4599 USD/tấn, giảm nhẹ 0,07% (3 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,68% (30 USD/tấn), lên mức 4429 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,86% (7,1 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 389,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,76% (2,8 US cent/pound), đạt 373,15 US cent/pound.

Chuyên gia cà phê Nguyễn Quang Bình lý giải đợt giảm giá cà phê do một số yếu tố tác động. Về phía nguồn cung, Brazil đón lượng mưa đáng kể, làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ mất mùa trong vụ tới.

Theo Barchart, giá cà phê giảm mạnh ngày 3/9, với Robusta chạm đáy một tuần. Mưa nhiều tại Brazil xoa dịu lo ngại về vụ ra hoa, gây áp lực giảm giá. Tồn kho robusta trên sàn ICE xuống thấp nhất một tháng, còn 6.552 lô, trong khi tồn kho arabica giảm xuống mức thấp nhất 1,25 năm, chỉ còn 699.404 bao.

Tình hình thuế quan cũng gây ảnh hưởng. Tòa án Mỹ tuyên bố mức thuế đối ứng là bất hợp pháp, nhưng Tổng thống Trump đã kháng cáo. Các mức thuế này vẫn sẽ được áp dụng cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Bất ổn gia tăng khi chính quyền Mỹ yêu cầu Tòa án Tối cao ra phán quyết khẩn về các mức thuế bị tòa phúc thẩm bác bỏ tuần trước. Chuyên gia Ilya Spivak nhận định: 'Quyết định này có thể thay đổi hoàn toàn bức tranh kinh tế nếu không có lợi cho tổng thống, đồng thời làm suy yếu độc lập của Fed - một vấn đề hệ trọng'.