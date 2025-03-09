Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/9/2025: Giảm mạnh khủng khiếp Giá cà phê hôm nay 3/9 nằm ở mức 120,500 - 121,500 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh so với hôm qua. Giá cà phê giảm mạnh khủng khiếp với Robusta giảm 5%, Arabica giảm 4%

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 120,500 - 121,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121,500 đồng/kg, giảm mạnh 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 121,300 đồng/kg, giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 121,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 120,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đang trong tình trạng mua vào quá mức nên một đợt giảm giá ngắn hạn hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhìn chung tâm lý của giới đầu tư vẫn khá lạc quan về triển vọng dài hạn.

Giá cà phê Robusta đã tăng rất mạnh trong tháng qua. Điều này mang lại niềm vui cho những người đang nắm giữ hàng, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về một bong bóng giá có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Phiên giao dịch sàn quốc tế hôm nay chứng kiến mức giảm giá lên tới hàng trăm điểm, một dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ còn tiếp tục biến động mạnh. Các nhà kinh doanh cần phải hết sức cẩn trọng để quản lý rủi ro hiệu quả.

Mặc dù Robusta là mặt hàng chủ lực của Việt Nam, nhưng trong 7 tháng đầu năm 2025, giá cà phê Arabica mới là điểm sáng về xuất khẩu. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng Arabica xuất khẩu đạt 59,300 tấn với trị giá 93,4 triệu USD, tăng 16% về khối lượng và tăng mạnh 129% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4602 USD/tấn, giảm mạnh 4,66% (225 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,95% (229 USD/tấn), xuống mức 4399 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 3,69% (14,65 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 382,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,08% (15,75 US cent/pound), đạt 370,35 US cent/pound.

Chỉ sau 2 phiên giao dịch, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 đã giảm mạnh 416 USD/tấn, tốc độ giảm còn nhanh hơn cả lúc tăng. Tính ra tiền Việt, giá hiện chỉ còn khoảng 115,000 đồng/kg.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, đợt giảm giá này chịu tác động từ một số yếu tố. Về nguồn cung, tình hình mưa ở Brazil đã làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ mất mùa vụ tới.

Một yếu tố khác là quyết định về thuế đối ứng từ phía Mỹ. Tòa án Mỹ xem đây là quyết định bất hợp pháp và Tổng thống Donald Trump đã kháng cáo. Thuế này vẫn sẽ được áp dụng cho đến khi có phán quyết cuối cùng, dù thị trường đang kỳ vọng thuế nhập khẩu sẽ được giảm về 0%.

Ngoài ra, Luật Chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến có hiệu lực vào cuối năm 2025 cũng tác động mạnh, chủ yếu ảnh hưởng đến ngành cà phê Brazil khiến giá Arabica giảm và kéo theo cả giá Robusta đi xuống.