Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh cuối tuần Giá cà phê hôm nay 7/9 nằm ở mức 112,000 - 113,300 đồng/kg, tiếp tục giảm mạnh vào cuối tuần. Khả năng thuế đối ứng có thể giảm bớt ảnh hưởng lên giá cà phê.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 1,700 đến 2,000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 112,000 - 113,300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113,300 đồng/kg, giảm mạnh 1,700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,200 đồng/kg, giảm 1,800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2,000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2,000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 112,000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4468 USD/tấn, giảm 2,47% (113 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,38% (105 USD/tấn), xuống mức 4309 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,04% (0,15 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 385,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,2% (0,75 US cent/pound), đạt 373,65 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch lớn giảm mạnh vào cuối tuần. Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng của giới đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp thực hiện cắt giảm lãi suất. Thông tin này được củng cố sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 chỉ tăng 22.000, thấp hơn đáng kể so với dự báo 75.000 của các chuyên gia.

Một yếu tố khác tác động đến giá cà phê là những diễn biến chính sách thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao để bảo vệ chính sách thuế đối ứng sau phán quyết bất lợi từ tòa phúc thẩm. Ông cảnh báo khả năng Mỹ phải hủy bỏ nhiều thỏa thuận thương mại nếu thất bại.

Tình hình này làm dấy lên khả năng thuế áp lên cà phê, đặc biệt từ Brazil, có thể được giảm bớt, góp phần làm dịu thị trường và khiến giá cà phê giảm trong ngắn hạn.