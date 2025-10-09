Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/9/2025: Quay đầu tăng cao Giá cà phê ngày 10/9 nằm ở mức 114,500 - 115,600 đồng/kg. Giá quay đầu tăng cao từ 2300 đến 2500 đồng/kg. Tồn kho thắt chặt, lo ngại nguồn cung cà phê từ Mỹ

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu tăng cao từ 2300 đến 2500 đồng/kg, dao động trong khoảng 114,500 - 115,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,600 đồng/kg, quay đầu tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,500 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và động thái mới từ Nhà Trắng về thuế nhập khẩu. Chuyên gia thị trường Nguyễn Quang Bình cho biết, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh là nhân tố chính. Động thái này giúp chi phí vốn giảm, khuyến khích dòng tiền lớn đổ vào các sàn hàng hóa, trong đó có cà phê.

Một động thái đáng chú ý khác đến từ Washington. Tổng thống Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh cho phép chính quyền linh hoạt trong các hiệp định thương mại song phương. Sắc lệnh này nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng cụ thể.

Cà phê nằm trong diện này khi Mỹ phải nhập khẩu tới 99% cho nhu cầu chế biến và tiêu dùng. Điều đó mở ra khả năng mặt hàng này được cân nhắc giảm thuế nhập khẩu trong thời gian tới.

Hiện tại, thuế nhập khẩu cà phê vào Mỹ đang ở mức 50%, cao hơn nhiều so với một số quốc gia khác. Việt Nam áp thuế 20%, còn Indonesia ở mức 19%. Nếu Mỹ nới lỏng thuế đối với cà phê, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4646 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,02% (1 USD/tấn) xuống mức 4429 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,87% (3,45 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 401,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,61% (2,35 US cent/pound), đạt 387,2 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh do hạn hán ở Brazil, nguồn cung sụt giảm và căng thẳng thương mại tại thị trường Mỹ. Tại vùng Minas Gerais, nơi trồng arabica chủ lực, gần như không có mưa trong tuần kết thúc ngày 6/9. Hạn hán kéo dài gây rủi ro lớn cho giai đoạn ra hoa, vốn quyết định năng suất của cả vụ.

Trước đó, cơ quan Conab đã hạ dự báo sản lượng arabica năm 2025 xuống còn 35,2 triệu bao, giảm gần 5% so với dự báo hồi tháng 5. Tổng sản lượng cà phê của Brazil cũng bị điều chỉnh giảm nhẹ, chỉ còn 55,2 triệu bao.

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 11,6 triệu bao. Tính lũy kế trong 10 tháng, con số này cũng ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 0,3%, cho thấy nguồn cung trên thị trường thế giới đang thu hẹp.

Áp lực tăng giá cà phê càng thêm trầm trọng khi nguồn tồn kho cà phê được theo dõi bởi sàn ICE ở mức rất thấp. Lượng tồn kho arabica chỉ còn khoảng 695,884 bao, gần chạm mức thấp nhất trong 1,25 năm qua. Tồn kho robusta cũng quanh quẩn ở vùng đáy 1,5 tháng với 6644 lô.

Một nhân tố quan trọng khác là việc Mỹ áp thuế 50% lên cà phê nhập khẩu từ Brazil. Quyết định này khiến nhiều nhà nhập khẩu Mỹ phải hủy bỏ các hợp đồng mới, làm thắt chặt thêm nguồn cung tại một thị trường tiêu thụ lớn và tiếp thêm sức ép đẩy giá lên cao.