Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/9/2025: Có tăng trở lại? Giá cà phê ngày 9/9 nằm ở mức 112,000 - 113,300 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay có tăng trở lại khi sức mua cà phê giảm sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 112,000 - 113,300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113,300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 112,000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới đang bước vào xu hướng giảm sau báo cáo việc làm kém khả quan của Mỹ, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Lo ngại về sức mua tại Mỹ, quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới đã khiến giá cà phê chịu áp lực.

Tại Việt Nam, tháng 9 và 10 hằng năm vốn là giai đoạn xuất khẩu thấp vì rơi vào thời điểm giáp vụ. Phải đến từ tháng 11 trở đi, nguồn cung mới dồi dào trở lại nhờ thu hoạch mùa mới.

Dù nhu cầu không suy giảm, người tiêu dùng đang chuyển sang lựa chọn tiết kiệm hơn như cà phê hòa tan hoặc tự pha tại nhà thay vì đến quán. Xu hướng này cũng tác động đến giao dịch toàn cầu.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4562 USD/tấn, tăng 2,1% (94 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,39% (60 USD/tấn), lên mức 4361 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,35% (1,35 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 386,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,63% (6,1 US cent/pound), đạt 379,7 US cent/pound.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần qua nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận biến động mạnh khi cả giá cà phê robusta và arabica cùng giảm sâu. Robusta giảm 4/5 phiên, Arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 3,22%.

Áp lực nguồn cung tiếp tục gia tăng khi Brazil đã thu hoạch gần 95% diện tích vào cuối tháng 8. Tại Tây Nguyên, sản lượng vụ mới dự báo cao hơn nhờ giá hấp dẫn và thời tiết thuận lợi.

Giá cà phê Arabica còn chịu thêm tác động từ Mỹ khi tòa phúc thẩm duy trì thuế đối ứng 50% với cà phê Brazil đến ngày 14/10. Nếu mức thuế này được gỡ bỏ, thị trường có thể biến động mạnh và khiến các quỹ đầu cơ phải điều chỉnh vị thế.