Thị trường Giá cà phê hôm nay 12/9/2025: Lợi thế mới giúp giá tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 12/9 nằm ở mức 116,000 - 116,900 đồng/kg, tăng mạnh từ 2300 đến 2500 đồng/kg. EUDR sắp có hiệu lực đẩy giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2300 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,000 - 116,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,900 đồng/kg, tăng mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,800 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai 2400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4693 USD/tấn, tăng 2,31% (106 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,49% (22 USD/tấn), xuống mức 4455 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,26% (1,1 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 399,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,51% (2 US cent/pound), đạt 384,9 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng trở lại do những lo ngại về thuế quan, mức tồn kho thấp và sản lượng xuất khẩu sụt giảm từ Brazil - nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Tình trạng này khiến nước này đối mặt với nguy cơ lạm phát. Mức thuế 50% của Mỹ đã làm lượng tồn kho arabica của Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng, chỉ còn 679.548 bao.

Một thay đổi quan trọng với thị trường cà phê sắp tới là quy định EUDR của Liên minh châu Âu, dự kiến có hiệu lực từ cuối năm 2025.

Tin vui là EU mới đây đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có mức độ rủi ro thấp nhờ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng. Nhờ đó, chỉ 1% lô hàng cà phê của Việt Nam vào EU phải chịu kiểm tra. Trong khi đó, các đối thủ nặng ký như Brazil và Indonesia bị xếp vào nhóm "rủi ro tiêu chuẩn" với tỷ lệ kiểm tra bắt buộc lên đến 3%.

Việc được xếp hạng rủi ro thấp chính là lý do then chốt giúp cà phê Việt Nam trở nên ưa chuộng tại thị trường EU, bên cạnh chất lượng ngày càng được nâng cao. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, giúp hàng Việt được săn đón dù có mức giá cao hơn so với nhiều nguồn cung khác.