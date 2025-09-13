Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/9/2025: Liên tục tăng cao Giá cà phê hôm nay 13/9 nằm ở mức 117,800 - 118,500 đồng/kg, liên tục tăng cao từ 1300 đến 1800 đồng/kg. Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tăng mạnh vào cuối năm

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 1,300 đến 1,800 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 117,800 - 118,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 118,500 đồng/kg, tăng mạnh 1,600 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 118,200 đồng/kg, tăng 1,400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai 1,300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 118,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 117,800 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá cà phê xuất khẩu bình quân tăng mạnh lên xấp xỉ 3,100 USD/tấn, tổng giá trị đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng gần 15%, cao nhất trong nhiều năm qua.

Ngoài xuất khẩu, thị trường trong nước cũng nâng tầm cà phê Việt. Với dân số hơn 100 triệu, mức tiêu thụ cà phê bình quân hiện ở mức 2,5 - 3 kg/người/năm. Con số này thấp hơn nhiều so với châu Âu (6 - 8 kg/người/năm), nhưng tốc độ tăng trưởng được đánh giá khá nhanh, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp.

Các chuyên gia dự báo nhu cầu cà phê toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm nhờ mùa lễ hội và tiêu dùng phục hồi. Điều này hứa hẹn tiếp tục tạo lực đẩy cho giá cà phê Việt Nam duy trì mức cao, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của ngành cà phê trên thị trường thế giới.

Truyền thông quốc tế đưa tin Coca Cola đang xem xét lại chiến lược đối với chuỗi Costa Coffee, thậm chí cân nhắc việc bán lại thương hiệu này.

Costa Coffee được Coca Cola mua vào năm 2018 với giá hơn 5 tỷ USD, sở hữu khoảng 4.000 cửa hàng toàn cầu, chủ yếu tại Anh và Ireland. Dù từng được kỳ vọng sẽ giúp Coca Cola mở rộng sang lĩnh vực cà phê, nhưng kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, buộc tập đoàn phải tính đến phương án điều chỉnh.

Tại Việt Nam, chủ sở hữu Highlands Coffee vừa thâu tóm thương hiệu Paris Baguette, mở rộng hệ sinh thái F&B theo hướng đa dạng sản phẩm. Trước đó, Golden Gate đã mua lại The Coffee House, cho thấy làn sóng mua bán, sáp nhập trong ngành đang ngày càng mạnh mẽ.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4737 USD/tấn, tăng 0,94% (44 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,92% (87 USD/tấn), lên mức 4608 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,24% (0,95 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 400,05 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,27% (8,75 US cent/pound), đạt 394,85 US cent/pound.