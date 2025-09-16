Thứ Ba, 16/9/2025
Giá cà phê hôm nay 16/9/2025: Trong nước giảm, thế giới tăng vọt

Quốc Duẩn 16/09/2025 04:25

Giá cà phê hôm nay 16/9 nằm ở mức 119,600 - 120,000 đồng/kg, giảm nhẹ từ 200 đến 500 đồng/kg. Nông hộ có tiềm lực tài chính tốt nên chưa vội bán cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 119,600 - 120,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,000 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 119,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 119,600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 16/9: Trong nước giảm, thế giới tăng vọt

Một số đại lý thu mua tại Tây Nguyên cho biết giá cà phê trong nước đang cao hơn giá thế giới, khiến việc khớp đơn hàng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, họ chủ yếu mua số lượng nhỏ để cung ứng cho các nhà rang xay trong nước.

Sau hai vụ mùa thắng lợi, nhiều nông hộ có tiềm lực tài chính tốt, đã chuộc lại sổ đỏ từ ngân hàng nên chưa vội bán cà phê. Họ giữ hàng, chờ giá cao hơn hoặc cần vốn cho công việc mới xuất bán.

Một đại lý chia sẻ thêm, trước đây nông dân thường nhận tiền cọc để bán cà phê sớm và đại lý cũng ký hợp đồng giao hàng trước, nhưng nay hình thức này hầu như không còn vì giá cả biến động khó lường.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng lên mức 4817 USD/tấn, tương ứng tăng 1,69% (80 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 11/2025 cũng tăng 4,24% (195 USD/tấn) lên 4796 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng mạnh 3,53% (14,5 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 425,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 5,83% (23,15 US cent/pound), đạt 420 US cent/pound.

