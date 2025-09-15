Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/9/2025: Tăng gần 8000 đồng trong tuần Giá cà phê hôm nay 15/9 nằm ở mức 119,800 - 120,500 đồng/kg, tăng mạnh gần 8000 đồng/kg trong tuần qua. Hoạt động giao dịch tại Việt Nam vẫn khá trầm lắng.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 119,800 - 120,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 120,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 119,800 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 7200 đến 7800 đồng/kg, tương ứng mức tăng từ 6,4% đến 7% so với tuần trước.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông tăng 7200 đồng/kg trong tuần qua, Đắk Lắk và Gia Lai tăng lần lượt 7000 đồng/kg và 7400 đồng/kg. Đặc biệt, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 7800 đồng/kg, tuy vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Giá cà phê tăng cao khiến nhiều nhà vườn quyết định bán bớt lượng hàng tồn kho. Họ làm vậy để giải phóng kho bãi, chuẩn bị sẵn sàng cho vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu sau hơn nửa tháng nữa.

Tuần vừa qua, giá cà phê tăng lên chủ yếu do hai nguyên nhân. Lượng cà phê tồn kho trên thị trường đang giảm xuống, đồng thời đồng USD cũng giảm giá so với tiền tệ của nhiều nước xuất khẩu cà phê lớn.

Một tín hiệu đáng mừng là giá cà phê xuất khẩu thực tế mà các doanh nghiệp Việt Nam đạt được vẫn duy trì ở mức tốt. Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 8/2025, lượng cà phê Robusta xuất khẩu đạt gần 64 nghìn tấn, mang về 288 triệu USD. Cùng kỳ, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 1179 tấn với kim ngạch 7,83 triệu USD.

Như vậy, giá cà phê xuất khẩu bình quân của cà phê Robusta là 4502 USD/tấn, còn Arabica là 6640 USD/tấn. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê Robusta đạt gần 5,08 tỷ USD từ lượng hơn 982 nghìn tấn, tương đương giá bình quân 5173 USD/tấn. Đối với cà phê Arabica, tổng kim ngạch đạt 379,5 triệu USD từ gần 58 nghìn tấn, với mức giá trung bình là 6.543 USD/tấn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng lên mức 4817 USD/tấn, tương ứng tăng 2,64% (124 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 11/2025 cũng tăng 1,77% (80 USD/tấn) lên 4601 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng mạnh 2,41% (9,65 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 2,78% (10,75 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.