Giá cà phê hôm nay 18/9/2025: Quay đầu giảm mạnh

Quốc Duẩn 18/09/2025 06:19

Giá cà phê hôm nay 18/9 nằm ở mức 120,000 - 121,500 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh theo chiều giá vàng. Giá cà phê thế giới giảm mạnh khi chờ quyết định của Fed.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh trở lại so với hôm qua, dao động trong khoảng 120,000 - 121,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121,500 đồng/kg, giảm mạnh 1300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 121,200 đồng/kg, giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 121,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 120,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 18/9/2025: Giảm mạnh theo chiều giá vàng

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh theo chiều giảm của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3680,68 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 1,06 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,457 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tiếp tục dao động quanh vùng đỉnh cao kỷ lục. Tuy nhiên, thị trường đang gặp ngưỡng cản mạnh trong khi chờ quyết định sau cuộc họp của Fed, khiến xu hướng giá trở nên khó đoán hơn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4999 USD/tấn, giảm 0,85% (43 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 5,46% (261 USD/tấn), xuống mức 4520 USD/tấn.

Giá-cà-phê-trực-tuyến-sàn-London-New-York-BMF-Brazil--09-17-2025_09_49_PM (1)

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,34% (10,1 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 422,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 5,55% (22,75 US cent/pound), đạt 386,6 US cent/pound.

gia-ca-phe-truc-tuyen-san-london-new-york-bmf-brazil-09-17-2025_09_49_pm.png

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 6,26% (33,9 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 506,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,03% (19,95 US cent/pound), đạt 473,5 US cent/pound.

gia-ca-phe-truc-tuyen-san-london-new-york-bmf-brazil-09-17-2025_09_50_pm.png

