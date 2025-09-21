Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/9/2025: Bất ngờ giảm sốc Giá cà phê hôm nay 21/9 nằm ở mức 110,800 - 111,500 đồng/kg, bất ngờ giảm sốc 5000 đồng/kg. Giá cà phê thế giới trở về mức thấp như cách đây một tháng.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm sốc 5000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,800 - 111,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,500 đồng/kg, giảm sốc 5000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, giảm 5000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 5000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 5000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 110,800 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, giá cà phê thế giới giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2025 giảm 459 USD/tấn, tương đương 10%. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2025 cũng giảm 700 USD/tấn, tương đương 8%.

Biến động mạnh này xuất hiện ngay trước thời điểm Việt Nam bắt đầu thu hoạch, khiến nhiều nông dân lo lắng. Tình trạng tương tự cũng đã từng xảy ra trong quá khứ. Các chuyên gia khuyến cáo việc dự đoán giá cà phê là rất khó. Thay vào đó, bà con nên tập trung vào sản xuất bền vững và tiết giảm chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến đợt giảm giá đột ngột này. Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh của đồng USD đã tăng 0,31% vào rạng sáng ngày 20/9, hiện ở mức 97,65.

Nguyên nhân quan trọng hơn, theo ông Nguyễn Quang Bình, là thông tin về việc nhiều nghị sĩ Mỹ đang tích cực vận động để miễn mức thuế đối ứng năm mươi phần trăm đánh vào cà phê nhập khẩu. Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại và bán tháo cà phê, kéo giá trở về mức thấp như cách đây một tháng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 436,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.