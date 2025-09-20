Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/9/2025: Đồng loạt giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 20/9 nằm ở mức 115,800 - 116,500 đồng/kg, giảm nhẹ 200 đồng/kg. Giá cà phê Arabica, Robusta đồng loạt giảm mạnh tại các hợp đồng kỳ hạn xa

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 đồng/kg tại Đắk Nông so với hôm qua, dao động trong khoảng 115,800 - 116,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,500 đồng/kg, giảm nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 115,800 đồng/kg.

Thế giới đang trải qua đợt sốt giá cà phê căng thẳng. Tại Mỹ - nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, giá bán lẻ tăng mạnh nhất kể từ năm 1997.

Nguyên nhân sâu xa đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng từ các nước sản xuất chủ chốt như Brazil và Việt Nam. Biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt đã phá hỏng nhiều vụ mùa, khiến sản lượng toàn cầu sụt giảm mạnh.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4665 USD/tấn, giảm 0,06% (3 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 6,88% (306 USD/tấn), xuống mức 4141 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,94% (15,05 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,8 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,39% (15,9 US cent/pound), đạt 345,35 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,76% (3,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 458,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,86% (22,4 US cent/pound), đạt 437,2 US cent/pound.