Giá dầu thế giới hôm nay 23/9/2025: Giá dầu giảm khi Iraq tăng xuất khẩu

Giá dầu thế giới

Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, thông báo đã tăng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+. Cơ quan tiếp thị dầu SOMO dự báo lượng xuất khẩu trong tháng 9 đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày. Động thái này góp phần tạo áp lực lên giá dầu, vốn đang chịu sức ép từ lo ngại dư cung.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 55 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 66,13 USD/thùng. Từ đầu tháng 8 đến nay, Brent dao động trong vùng 65,50 - 69 USD/thùng.

Tại Mỹ, giá dầu WTI giao tháng 10 giảm 67 cent, tương đương 1%, còn 62,01 USD/thùng. Trước đó, cả Brent và WTI đều chốt tuần trước với mức giảm hơn 1%, do tâm lý lo ngại cung vượt cầu.

Các chuyên gia phân tích từ SEB cho biết: "Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với việc nhu cầu sẽ giảm dần từ quý III sang quý IV và tiếp tục giảm đến quý I năm 2026. Cùng lúc đó, sản lượng của OPEC+ lại đang trên đà tăng."

Mặc dù căng thẳng gia tăng ở Trung Đông khi nhiều quốc gia phương Tây công nhận nhà nước Palestine, cũng như tình hình Đông Âu sau khi Estonia tuyên bố máy bay chiến đấu Nga đã xâm nhập không phận mà không được phép vào thứ 6, nhưng những sự kiện này không gây ra gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.

Cả dầu Brent và WTI đều kết thúc tuần trước với mức giảm hơn 1% do lo ngại về nguồn cung lớn và nhu cầu suy giảm. Các nhà phân tích dự đoán Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định giá dầu có tiếp tục giảm xuống mức 50 USD hay không.

Bên cạnh đó, Iraq cũng đã sơ bộ phê duyệt kế hoạch khôi phục xuất khẩu dầu qua đường ống từ vùng Kurdistan bán tự trị thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, theo các nguồn tin từ Reuters.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 23/9/2025

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23/9, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19,986 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20,608 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18,705 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18,544 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15,130 đồng/kg

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18/9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.