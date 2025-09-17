Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 17/9/2025: Giá dầu thế giới tăng nhẹ Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi thị trường cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga và khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 5h00 ngày 17/9, giá dầu Brent tăng 67 cent, tương đương 1%, lên mức 68,11 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 82 cent, tương đương 1,3%, lên 64,12 USD/thùng.

Trước đó một ngày, giá Brent đã khép phiên ở mức 67,44 USD/thùng và WTI dừng ở 63,30 USD/thùng.

Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở xuất khẩu năng lượng của Nga. Giới phân tích JP Morgan cho rằng mục tiêu có thể là hạn chế khả năng xuất khẩu dầu thô của Moscow, tác động trực tiếp đến thị trường quốc tế.

Goldman Sachs ước tính riêng trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn khoảng 300.000 thùng dầu/ngày công suất lọc dầu của Nga.

Dù vậy, ngân hàng này nhận định sản lượng dầu của Nga chỉ giảm ở mức vừa phải do các khách hàng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn duy trì nhu cầu nhập khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không đơn phương áp thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc để ép nước này dừng mua dầu Nga, trừ khi các quốc gia châu Âu cũng đồng loạt áp dụng biện pháp với Trung Quốc và Ấn Độ.

Thị trường dầu mỏ cũng theo dõi sát cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra ngày 16-17/9. Khả năng Fed hạ lãi suất được kỳ vọng sẽ kích thích nhu cầu nhiên liệu, song giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng trước tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, thị trường chờ số liệu chính thức về tồn kho dầu thô Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 18/9. Các chuyên gia dự báo tồn kho tuần trước có thể giảm khoảng 6,4 triệu thùng, sau khi đã tăng 3,9 triệu thùng ở tuần trước đó. Khảo sát của Reuters cũng cho thấy dự trữ xăng dầu tại Mỹ nhiều khả năng sụt giảm, trong khi lượng nhiên liệu chưng cất có thể tăng nhẹ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay điều chỉnh từ 15h ngày 11/9, xăng giảm nhẹ trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng xuống còn tối đa 19.756 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 giảm 39 đồng, về mức không cao hơn 20.400 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 170 đồng lên 18.643 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 54 đồng đạt 18.368 đồng/lít.

- Giá dầu mazut giảm 286 đồng, xuống mức tối đa 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng, bao gồm cả xăng và dầu.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần tăng giảm đan xen. Sự biến động liên tục này phản ánh tác động từ thị trường dầu thô thế giới cũng như cung cầu trong nước.