Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 15/9/2025: Giá dầu tăng nhẹ Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Giá dầu tăng nhẹ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở cảng Nga, nhưng thị trường vẫn chịu áp lực từ nhu cầu Mỹ suy yếu.

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 4h00 ngày 15/9, giá dầu Brent tăng 62 cent, chốt ở mức 66,99 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 32 cent, đạt 62,69 USD/thùng.

Nguyên nhân chính là một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại cảng Primorsk, cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga ở khu vực phía Tây, khiến hoạt động bốc dỡ bị gián đoạn. Sự kiện này một lần nữa cho thấy nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các căng thẳng địa chính trị.

Tuy giá dầu có xu hướng đi lên, nhưng đà tăng bị hạn chế bởi tín hiệu tiêu cực từ nền kinh tế Mỹ. Bộ Lao động Mỹ đã điều chỉnh giảm số liệu tăng trưởng việc làm trong năm qua tới 911.000 việc làm. Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4%, mức cao nhất kể từ tháng 1, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng yếu đi.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao khả năng Mỹ áp lệnh trừng phạt và thuế mới nhằm hạn chế hoạt động mua dầu thô Nga của Ấn Độ và Trung Quốc.

Song song, OPEC+ vẫn duy trì kế hoạch tăng sản lượng. Tại Ấn Độ, tập đoàn Adani cũng đã cấm các tàu chở dầu nằm trong diện bị trừng phạt, điều này có thể làm giảm khối lượng dầu Nga nhập khẩu vào nước này.

Theo các chuyên gia, giá dầu hiện chịu sự chi phối từ hai yếu tố trái ngược: rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn cung và áp lực nhu cầu toàn cầu yếu đi. Chính sự cân bằng mong manh này khiến giới đầu tư vẫn thận trọng trong các giao dịch, chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ cả thị trường năng lượng và chính sách vĩ mô.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay điều chỉnh từ 15h ngày 11/9, xăng giảm nhẹ trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng xuống còn tối đa 19.756 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 giảm 39 đồng, về mức không cao hơn 20.400 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 170 đồng lên 18.643 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 54 đồng đạt 18.368 đồng/lít.

- Giá dầu mazut giảm 286 đồng, xuống mức tối đa 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng, bao gồm cả xăng và dầu.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần tăng giảm đan xen. Sự biến động liên tục này phản ánh tác động từ thị trường dầu thô thế giới cũng như cung cầu trong nước.