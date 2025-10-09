Thị trường Giá xăng dầu 10/9/2025: Giá dầu bật tăng do bất ổn Trung Đông Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá dầu thế giới tăng gần 2% sau khi Israel tuyên bố tấn công vào lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha, làm dấy lên lo ngại bất ổn Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 4h00 ngày 10/9, giá dầu mỏ tăng mạnh sau thông báo quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công nhắm vào lãnh đạo Hamas ở Doha. Qatar đã lên án đây là hành động “hèn nhát”.

Giá dầu Brent tăng 1,18 USD (1,8%) lên 67,20 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 1,14 USD (1,8%) lên 63,40 USD/thùng vào cuối phiên buổi sáng theo giờ New York.

Ngay trước khi vụ tấn công được công bố, thị trường dầu đã giao dịch ở mức cao nhờ OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn dự báo, kỳ vọng Trung Quốc tiếp tục dự trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Giới phân tích cho rằng cuộc không kích lớn của Nga vào Ukraine gần đây càng làm gia tăng khả năng Mỹ và các đồng minh siết chặt trừng phạt. Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của các biện pháp hạn chế. Nếu xảy ra, nguồn cung dầu Nga trên thị trường toàn cầu sẽ giảm, tạo áp lực đẩy giá lên cao hơn.

Ngoài yếu tố địa chính trị, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới cũng đang hỗ trợ thị trường năng lượng. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay mượn, kích thích tăng trưởng kinh tế và kéo nhu cầu dầu tăng theo.

Theo chuyên gia Alex Hodes của StoneX, cả hàng hóa và chứng khoán đều sẽ bám sát quyết định chính sách của Fed trong hai ngày 16-17/9. Giới đầu tư hiện tin tưởng vào một đợt cắt giảm lãi suất mới sau báo cáo việc làm yếu kém tuần trước.

Giá dầu trong nước hôm nay

Bộ Công thương điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, có hiệu lực từ 15 giờ chiều ngày 4/9. Theo đó, hầu hết các mặt hàng chủ chốt đều tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng, lên mức 19.851 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng, lên 20.439 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng 116 đồng, lên 18.473 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa được giữ ổn định ở mức 18.314 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 116 đồng lên 15.376 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá cho bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào. Quyết định điều chỉnh giá được đưa ra dựa trên diễn biến giá thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành.

Mục tiêu của đợt điều chỉnh này là nhằm đảm bảo giá trong nước phản ánh sát nhất biến động thị trường thế giới, duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng E5 và RON 95 để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đầy đủ nguồn cung cho thị trường và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.