Thị trường Giá xăng dầu 11/9/2025: Giá dầu tăng sau loạt sự kiện quốc tế Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Giá dầu thế giới tăng nhẹ sau các biến động địa chính trị, nhưng nguồn cung dồi dào vẫn khiến thị trường chịu nhiều sức ép

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 4h00 ngày 11/9, giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng nhẹ khi Brent giao dịch ở mức 66,95 USD/thùng, tăng 56 cent (0,8%). Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 56 cent, tương ứng 0,9%, lên 63,19 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu từng bật tăng gần 2% sau khi Israel tuyên bố tấn công vào lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, Qatar, nhưng nhanh chóng giảm trở lại.

Không chỉ Trung Đông, căng thẳng tại châu Âu cũng gia tăng khi Ba Lan lần đầu tiên bắn hạ máy bay không người lái trong một cuộc tấn công lớn của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chưa có nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngay lập tức.

Dù những rủi ro địa chính trị có thể làm giá dầu tăng ngắn hạn, thị trường lại chịu sức ép lớn từ tình trạng dư cung. Các chuyên gia từ SEB nhận định giá Brent đang thấp hơn 2 USD so với tuần trước, cho thấy lo ngại về thặng dư dầu đang lấn át tác động từ căng thẳng khu vực.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng dự báo trong những tháng tới, giá dầu toàn cầu sẽ còn chịu nhiều áp lực khi lượng tồn kho tăng lên và OPEC+ tiếp tục mở rộng sản lượng. Số liệu mới nhất cho thấy dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ đều tăng trong tuần vừa qua.

Ngoài yếu tố cung cầu, giá dầu còn bị chi phối bởi các động thái chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Liên minh châu Âu áp thuế 100% lên hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm gia tăng áp lực lên Nga. Đây là hai thị trường tiêu thụ chính dầu mỏ Nga, giúp Moscow duy trì nguồn thu kể từ khi phát động xung đột Ukraine năm 2022.

Tuy vậy, các chuyên gia từ LSEG cho rằng việc Mỹ đẩy mạnh biện pháp cứng rắn có thể mâu thuẫn với nỗ lực kiểm soát lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9. Nếu Fed giảm lãi suất, nhu cầu tiêu thụ dầu có thể được kích thích, nhưng triển vọng dư cung vẫn là yếu tố then chốt kìm hãm đà phục hồi giá dầu.

Giá dầu trong nước hôm nay

Bộ Công thương điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, có hiệu lực từ 15 giờ chiều ngày 4/9. Theo đó, hầu hết các mặt hàng chủ chốt đều tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng, lên mức 19.851 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng, lên 20.439 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng 116 đồng, lên 18.473 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa được giữ ổn định ở mức 18.314 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 116 đồng lên 15.376 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá cho bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào. Quyết định điều chỉnh giá được đưa ra dựa trên diễn biến giá thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành.

Mục tiêu của đợt điều chỉnh này là nhằm đảm bảo giá trong nước phản ánh sát nhất biến động thị trường thế giới, duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng E5 và RON 95 để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đầy đủ nguồn cung cho thị trường và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.