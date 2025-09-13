Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 13/9/2025: Giá dầu lao dốc Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu thế giới lao dốc do dư thừa nguồn cung và nhu cầu từ Mỹ suy yếu, lấn át những lo ngại về các yếu tố địa chính trị

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 4h00 ngày 13/9, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống. Dầu Brent giảm 0,83% xuống còn 65,82 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ mất 0,91% còn 61,80 USD/thùng. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, xóa sạch mức tăng trước đó trong tuần.

Giá dầu giảm mạnh trong phiên do áp lực kép từ nguồn cung dư thừa và triển vọng nhu cầu từ Mỹ không mấy sáng sủa.

Dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng mạnh nhất trong 7 tháng, cùng với số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp tăng vọt. Điều này dập tắt kỳ vọng về một sự phục hồi nhu cầu mạnh mẽ.

Áp lực giảm giá được củng cố sau báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). IEA nhận định nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng nhanh hơn dự kiến, chủ yếu nhờ kế hoạch tăng sản lượng từ OPEC+.

Quyết định của OPEC+ trong việc tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng từ tháng 10 đã góp phần vào nguồn cung dồi dào. Ả Rập Saudi, nước dẫn đầu khối, đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo các nguồn tin, Aramco dự kiến xuất 1,65 triệu thùng/ngày vào tháng 10, tăng mạnh so với tháng 9.

Tại Nga, doanh thu từ xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Trong khi đó, Mỹ ghi nhận lượng tồn kho dầu thô tăng thêm 3,9 triệu thùng, lên mức 424,6 triệu thùng, yếu tố khiến giá dầu chịu thêm sức ép.

Giá dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay điều chỉnh từ 15h ngày 11/9, xăng giảm nhẹ trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng xuống còn tối đa 19.756 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 giảm 39 đồng, về mức không cao hơn 20.400 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 170 đồng lên 18.643 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 54 đồng đạt 18.368 đồng/lít.

- Giá dầu mazut giảm 286 đồng, xuống mức tối đa 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng, bao gồm cả xăng và dầu.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần tăng giảm đan xen. Sự biến động liên tục này phản ánh tác động từ thị trường dầu thô thế giới cũng như cung cầu trong nước.