Thị trường Giá xăng dầu 6/9/2025: Tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên thứ Ba liên tiếp vào thứ 6 và ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp

Giá dầu thế giới hôm nay

Sáng 6/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,27% xuống 65,47 USD/thùng, còn dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 2,46% xuống 61,92 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 3,02% và dầu WTI giảm 3,48%.

Giá dầu đang trên đà giảm tuần đầu tiên sau ba tuần tăng liên tiếp. Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng, cùng với việc lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng cao, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ trong tương lai.

Theo thông tin từ Reuters, 8 thành viên của tổ chức OPEC+ đang xem xét khả năng tăng sản lượng dầu tại cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật. Trong khi đó, số liệu từ Mỹ cho thấy kho dự trữ dầu thô nước này đã tăng 2,4 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm từ giới phân tích.

Ông John Evans, một nhà môi giới dầu mỏ tại PVM, nhận định thị trường đang xuất hiện ngày càng nhiều tín hiệu cho thấy nguồn cung nguyên liệu trong tương lai sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Kỳ vọng ngày càng lớn cho rằng OPEC+ sẽ đưa thêm nhiều dầu ra thị trường nhằm giành lại thị phần trong cuộc họp sắp tới. Nếu điều này xảy ra, OPEC+ sẽ sớm dỡ bỏ thêm một lớp cắt giảm sản lượng khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu thế giới, sớm hơn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Theo các chuyên gia phân tích của BMI, sức mạnh của ngành công nghiệp lọc dầu vẫn đang là yếu tố then chốt hỗ trợ giá. Tuy nhiên, biên lợi nhuận lọc dầu có thể sẽ bị thu hẹp trong những tháng tới do nhu cầu toàn cầu suy giảm và các nhà máy lọc dầu tăng cường bảo trì.

Dù vậy, những rủi ro về nguồn cung vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu từ Nga. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung dầu từ Nga hoặc các nguồn khác đều có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao trở lại.

Giá dầu trong nước hôm nay

Bộ Công thương điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, có hiệu lực từ 15 giờ chiều 4/9. Theo đó, hầu hết các mặt hàng chủ chốt đều tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng, lên mức 19.851 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng, lên 20.439 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng 116 đồng, lên 18.473 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa được giữ ổn định ở mức 18.314 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 116 đồng lên 15.376 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá cho bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào. Quyết định điều chỉnh giá được đưa ra dựa trên diễn biến giá thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành.