Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giảm mạnh nhưng vẫn gần mức cao nhất trong tháng 8 Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu châu Á giảm mạnh sáng nay nhưng vẫn neo gần mức cao nhất một tháng, nhờ lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào mạng lưới vận chuyển dầu Iran.

Giá dầu thế giới hôm nay

Sáng 4/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,33% xuống 67,52 USD/thùng, dầu WTI giảm 2,64% xuống 63,84 USD/thùng.

Động thái này diễn ra sau phiên tăng hơn 1% của cả hai loại dầu. Nguyên nhân chính đến từ quyết định của Washington khi áp đặt trừng phạt lên một mạng lưới công ty vận tải biển, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran ngụy trang thành dầu Iraq.

Các chuyên gia nhận định, lệnh trừng phạt mới đang tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho thị trường dầu. Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia từ Phillip Nova, phân tích: 'Sự biến động cấu trúc vẫn tồn tại; các lệnh trừng phạt và các điểm nóng địa chính trị đang định hình mức phí rủi ro, giữ giá dầu ổn định quanh vùng giá cao gần đây'. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị thắt chặt.

Toàn bộ thị trường đang chờ đợi kết quả từ cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) vào ngày 7/9 tới. Giới phân tích dự báo nhóm này khó có khả năng điều chỉnh thêm hạn ngạch sản xuất tại thời điểm hiện tại.

Ông Emril Jamil, nhà phân tích cấp cao tại LSEG, cho biết: 'Rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu. Thị trường đang chú ý đến cuộc họp OPEC sắp tới và cảnh giác với nguy cơ dư thừa nguồn cung'.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu đến từ dự báo tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước giảm mạnh. Khảo sát từ Reuters dự báo trữ lượng dầu thô, xăng và dầu diesel đều sụt giảm, với mức giảm trung bình khoảng 3,4 triệu thùng.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn chịu áp lực từ các dữ liệu kinh tế tiêu cực. Tình trạng sản xuất công nghiệp Mỹ thu hẹp liên tục do ảnh hưởng từ thuế quan đã đè nặng lên triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu.

Giá dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4/9 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg

Theo công bố từ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), mô hình dự báo ứng dụng Machine Learning của viện này dự kiến giá xăng dầu bán lẻ tại kỳ điều hành chiều 15h00 ngày mai (4/9) sẽ chỉ điều chỉnh tăng rất nhẹ.

Mức tăng dự kiến dao động trong khoảng từ 0,1% đến 1% so với kỳ điều hành trước, trên cơ sở giả định liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Áp dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) và thuật toán học có giám sát, VPI đưa ra con số dự báo chi tiết cho từng loại nhiên liệu.

Giá xăng E5 RON 92 được dự báo tăng 101 đồng, tương đương 0,5%, lên mức 19.871 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON 95-III có khả năng tăng nhẹ 31 đồng (0,2%), chạm ngưỡng 20.391 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, mô hình của VPI kỳ vọng xu hướng ổn định hoặc tăng không đáng kể. Giá dầu mazut có khả năng tăng 1%, lên 15.414 đồng/kg. Giá dầu diesel được dự báo tăng nhẹ lên 18.363 đồng/lít, còn giá dầu hỏa được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định ở mức 18.224 đồng/lít.

Dự báo cũng cho rằng liên Bộ sẽ tiếp tục không can thiệp vào Quỹ Bình ổn trong kỳ điều hành này.