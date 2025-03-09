Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Giá dầu ổn định sau lệnh trừng phạt của Mỹ Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Giá dầu quốc tế ổn định sau lệnh trừng phạt của Mỹ, thị trường dồn sự chú ý vào cuộc họp OPEC+ sắp tới để dự đoán hướng đi nguồn cung

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3/9 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg

Giá dầu thế giới hôm nay

Sáng 3/9 theo giờ châu Á, giá dầu Brent giảm nhẹ 1 cent còn 69,13 USD/thùng. Dầu thô Mỹ WTI nhích tăng 4 cent lên mức 65,63 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu từng tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với mạng lưới công ty vận tải biển bị cáo buộc buôn lậu dầu Iran trá hình dầu Iraq.

Theo khảo sát sơ bộ của Reuters, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ dự kiến giảm trong tuần kết thúc ngày 29/8. Trung bình ba nhà phân tích dự đoán lượng dầu thô tồn kho giảm khoảng 3,4 triệu thùng. Yếu tố này góp phần giữ giá dầu ở vùng cao.

Kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu u ám khi ngành sản xuất suy giảm tháng thứ sáu liên tiếp. Tác động từ chính sách thuế quan đã khiến niềm tin doanh nghiệp suy yếu, kéo theo triển vọng tiêu thụ dầu giảm bớt sức nóng.

Giới đầu tư đang hướng về cuộc họp ngày 7/9 của 8 thành viên OPEC và các đối tác. Phần lớn chuyên gia cho rằng nhóm này chưa vội thay đổi chính sách sản lượng trong ngắn hạn.

Trong cùng ngày, Bắc Kinh tổ chức duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng Thế chiến II, với sự hiện diện của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó ít ngày, Trung Quốc đã tận dụng Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải để giới thiệu tầm nhìn về một trật tự an ninh - kinh tế mới, đối trọng trực tiếp với Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo động thái này có thể khiến Washington phản ứng bằng những lệnh trừng phạt bổ sung.