Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Giá dầu bật tăng 1% Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Giá dầu thế giới bật tăng 1% sau nhiều phiên giảm, khi đàm phán Nga-Ukraine bế tắc và nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ tăng vượt dự báo

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu Brent tăng 83 cent, tương đương 1,2%, lên 67,67 USD/thùng – mức cao nhất trong hai tuần. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 81 cent, tương đương 1,3%, đóng cửa ở 63,52 USD/thùng.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, nối tiếp mức tăng hơn 1% trong phiên trước.

Thị trường dầu trở nên thận trọng sau kỳ vọng trước đó rằng Mỹ có thể thúc đẩy hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, cả Moscow và Kyiv đều cáo buộc nhau làm đình trệ tiến trình đàm phán.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công không quân quy mô lớn gần biên giới Ukraine - EU, trong khi Ukraine tuyên bố phá hủy một nhà máy lọc dầu của Nga.

Nguy cơ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga đang quay trở lại, theo phân tích của PVM Oil Associates.

Một yếu tố quan trọng khác là báo cáo mới của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tuần kết thúc ngày 15/8, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 1,8 triệu thùng.

Điều này phản ánh nhu cầu trong nước mạnh mẽ, trái ngược với triển vọng dư cung mà IEA và EIA từng đưa ra cho năm 2026.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị và nhu cầu năng lượng, thị trường còn theo dõi sát hội nghị kinh tế thường niên tại Jackson Hole, Wyoming.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến phát biểu vào ngày thứ Sáu, được kỳ vọng sẽ đưa ra tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22/8 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14/8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.