Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Giá dầu bật tăng 1%

Quốc Duẩn 22/08/2025 12:09

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Giá dầu thế giới bật tăng 1% sau nhiều phiên giảm, khi đàm phán Nga-Ukraine bế tắc và nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ tăng vượt dự báo

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu Brent tăng 83 cent, tương đương 1,2%, lên 67,67 USD/thùng – mức cao nhất trong hai tuần. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 81 cent, tương đương 1,3%, đóng cửa ở 63,52 USD/thùng.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, nối tiếp mức tăng hơn 1% trong phiên trước.

Thị trường dầu trở nên thận trọng sau kỳ vọng trước đó rằng Mỹ có thể thúc đẩy hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, cả Moscow và Kyiv đều cáo buộc nhau làm đình trệ tiến trình đàm phán.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công không quân quy mô lớn gần biên giới Ukraine - EU, trong khi Ukraine tuyên bố phá hủy một nhà máy lọc dầu của Nga.

Nguy cơ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga đang quay trở lại, theo phân tích của PVM Oil Associates.

Một yếu tố quan trọng khác là báo cáo mới của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tuần kết thúc ngày 15/8, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 1,8 triệu thùng.

Điều này phản ánh nhu cầu trong nước mạnh mẽ, trái ngược với triển vọng dư cung mà IEA và EIA từng đưa ra cho năm 2026.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị và nhu cầu năng lượng, thị trường còn theo dõi sát hội nghị kinh tế thường niên tại Jackson Hole, Wyoming.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến phát biểu vào ngày thứ Sáu, được kỳ vọng sẽ đưa ra tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Giá dầu bật tăng 1%

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22/8 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14/8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 20/8/2025: Giá dầu thế giới giảm vì kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine

Giá xăng dầu hôm nay 20/8/2025: Giá dầu thế giới giảm vì kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tăng nhẹ sau khi chạm đáy 2 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tăng nhẹ sau khi chạm đáy 2 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 8/8/2025: Giá dầu lao dốc trước thềm cuộc gặp Trump - Putin

Giá xăng dầu hôm nay 8/8/2025: Giá dầu lao dốc trước thềm cuộc gặp Trump - Putin

Đọc tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 20/8/2025: Giá dầu thế giới giảm vì kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine

Giá xăng dầu hôm nay 20/8/2025: Giá dầu thế giới giảm vì kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tăng nhẹ sau khi chạm đáy 2 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tăng nhẹ sau khi chạm đáy 2 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 8/8/2025: Giá dầu lao dốc trước thềm cuộc gặp Trump - Putin

Giá xăng dầu hôm nay 8/8/2025: Giá dầu lao dốc trước thềm cuộc gặp Trump - Putin

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Giá dầu bật tăng 1%

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO