Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tăng nhẹ sau khi chạm đáy 2 tháng Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Giá dầu tăng nhẹ sau khi chạm đáy 2 tháng, khi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp diễn ra, làm gia tăng rủi ro địa chính trị.

Giá dầu thế giới hôm nay

Sáng 14/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,43% lên 65,91 USD/thùng, dầu WTI tăng 0,37% lên 62,89 USD/thùng.

Trước đó, cả hai hợp đồng đều rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng sau báo cáo nguồn cung tiêu cực từ chính phủ Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Giới phân tích cho rằng yếu tố khiến giá dầu nhích lên là rủi ro địa chính trị trước cuộc gặp tại Alaska vào ngày 16/8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu ông Putin không đồng ý hòa bình ở Ukraine, bao gồm khả năng áp đặt trừng phạt kinh tế.

Giá dầu cũng được hỗ trợ khi thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, sau khi lạm phát tháng 7 tăng ở mức vừa phải và số liệu việc làm kém tích cực. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Fed có thể giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm.

Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed hạ 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16-17/9 lên tới 99,9%. Lãi suất vay thấp hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô, trong khi đồng USD giảm giá so với euro và bảng Anh, tạo thêm lực đỡ cho giá dầu.

Dù vậy, giá dầu vẫn chịu áp lực sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố tồn kho dầu thô tăng 3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 8/8, trái với dự báo giảm 275.000 thùng.

Ngoài ra, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2025 và 2026 sẽ tăng nhanh hơn ước tính trước đó, do OPEC+ nâng sản lượng và nguồn cung ngoài khối cũng tăng.

Giá dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14/8 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg

Trong nước, các dự báo đến sáng nay cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu chiều nay sẽ được điều chỉnh giảm đồng loạt theo đà giảm của giá thế giới. Mức giảm của giá xăng dao động từ 400 - 500 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 650 - 800 đồng/lít.

Viện Dầu khí Việt Nam dự đoán giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm, sau 2 kỳ tăng liên tiếp. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 451 đồng về mức 19.149 đồng/lít, xăng RON95 giảm 403 đồng về mức 19.667 đồng/lít.

Giá dầu diesel có thể giảm về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm về 17.929 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm về mức 15.280 đồng/kg.