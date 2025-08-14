Thị trường Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2025: Giữ nguyên khung, cao nhất 5%/năm cho khách hàng Private Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2025 giữ nguyên, cao nhất 5%/năm, áp dụng cho nhiều kỳ hạn 1-36 tháng, linh hoạt lĩnh lãi.

Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank tháng 8/2025

Khảo sát mới nhất cho thấy Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiết kiệm ổn định trong tháng 8/2025, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân thông thường và hội viên Inspire. So với mức công bố hồi đầu tháng 5, lãi suất đã được điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 0,15 điểm % trên toàn bộ kỳ hạn gửi, nhằm phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách điều hành lãi suất.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, từ 1 đến 2 tháng, Techcombank áp dụng mức 3,05%/năm. Các khoản gửi kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng hưởng lãi suất 3,35%/năm. Với kỳ hạn trung hạn từ 6 đến 11 tháng, mức áp dụng là 4,35%/năm, còn kỳ hạn dài 12 đến 36 tháng đang được niêm yết ở mức cao nhất 4,55%/năm.

Tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank giữ nguyên

Bên cạnh biểu lãi suất chung, ngân hàng triển khai khung lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng đáp ứng tiêu chí ưu tiên theo chính sách nội bộ. Cụ thể, hội viên Priority được hưởng lãi suất từ 3,2%/năm đến 4,7%/năm, còn hội viên Private hưởng mức 3,25%/năm đến 4,75%/năm cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tiền gửi không kỳ hạn vẫn duy trì ở mức 0,05%/năm cho mọi nhóm khách hàng. Ngoài ra, Techcombank còn cung cấp nhiều phương thức lĩnh lãi linh hoạt như lĩnh lãi hàng tháng (3 - 4,4%/năm), lĩnh lãi hàng quý (4,3 - 4,45%/năm) và lĩnh lãi trước (3 - 4,3%/năm).

Biểu lãi suất tiết kiệm thường Techcombank tháng 8/2025

KỲ HẠN PRIVATE

PRIORITY

INSPIRE

KH THƯỜNG

NORMAL CUS

KKH

0,05

0,05

0,05

0,05

1 tháng

3,25

3,2

3,05

3,05

2 tháng

3,25

3,2

3,05

3,05

3 tháng

3,55

3,5

3,35

3,35

4 tháng

3,55

3,5

3,35

3,35

5 tháng

3,55

3,5

3,35

3,35

6 tháng

4,55

4,5

4,35

4,35

7 tháng

4,55

4,5

4,35

4,35

8 tháng

4,55

4,5

4,35

4,35

9 tháng

4,55

4,5

4,35

4,35

10 tháng

4,55

4,5

4,35

4,35

11 tháng

4,55

4,5

4,35

4,35

12 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

13 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

14 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

15 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

16 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

17 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

18 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

19 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

20 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

21 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

22 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

23 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

24 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

25 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

26 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

27 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

28 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

29 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

30 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

31 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

32 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

33 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

34 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

35 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55

36 tháng

4,75

4,7

4,55

4,55



Nguồn: Techcombank.

Lãi suất Tiết kiệm Phát Lộc Techcombank tháng 8/2024: Cao nhất 5%/năm cho khách hàng Private

Tháng 8/2025, sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục duy trì mức lãi suất ổn định, không thay đổi so với tháng trước. Đối với khách hàng cá nhân thông thường và hội viên Inspire, khung lãi suất dao động từ 3,15%/năm đến 4,75%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn gửi từ 1 đến 36 tháng.

Nhóm khách hàng ưu tiên tiếp tục được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn. Cụ thể, hội viên Priority được áp dụng lãi suất từ 3,3%/năm đến 4,9%/năm, trong khi hội viên Private sở hữu khung lãi suất cao nhất, từ 3,35%/năm đến 5%/năm, tùy theo kỳ hạn gửi.

Với chính sách lãi suất ổn định, đa dạng kỳ hạn và nhiều lựa chọn hình thức nhận lãi, Tiết kiệm Phát Lộc của Techcombank trở thành giải pháp tài chính an toàn, phù hợp cho cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Đây cũng là một trong những sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng có tính cạnh tranh cao trên thị trường, đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa lợi nhuận của khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng ưu tiên.