Thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 14/8: Lập đỉnh mới, liệu có chạm mốc 150.000 USD

Quốc Duẩn 14/08/2025 10:54

Giá Bitcoin hôm nay 14/8: Bitcoin vượt mốc kỷ lục 124.000 USD nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và môi trường pháp lý thuận lợi hơn tại Mỹ, kéo theo đà tăng toàn thị trường tiền số.

Tóm tắt nhanh:

Bitcoin đạt 124.002 USD, Ether lập đỉnh 4.780 USD, nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và chính sách hỗ trợ từ Mỹ.

Giá Bitcoin đã tăng gần 32% từ đầu năm 2025 nhờ môi trường pháp lý thuận lợi và dòng vốn tổ chức.

Vốn hóa thị trường tiền số vượt 4,18 nghìn tỷ USD, cao hơn nhiều so với trước bầu cử Mỹ 2024.

Sắc lệnh mới mở đường đưa tiền số vào tài khoản 401(k), nhưng rủi ro biến động giá vẫn hiện hữu.

Giá Bitcoin phá kỷ lục giá mới

Sáng thứ Năm tại phiên giao dịch châu Á, Bitcoin tăng 0,9% lên 124.002,49 USD, vượt đỉnh cũ thiết lập hồi tháng 7. Ethereum cũng đạt 4.780,04 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng này đến từ kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất, dòng vốn lớn từ các tổ chức tài chính, cùng với những chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm khuyến khích đầu tư vào tiền điện tử.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, nếu Bitcoin duy trì được trên 125.000 USD, giá có thể tiến tới 150.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 14/8: Lập đỉnh mới, liệu có chạm mốc 150.000 USD

Tác động từ chính sách và môi trường pháp lý

Từ đầu năm 2025, Bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những bước tiến pháp lý quan trọng cho ngành tiền số sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tự xưng là “tổng thống tiền số”, ông Trump và gia đình đã tham gia sâu vào lĩnh vực này trong suốt năm qua.

Tuần trước, một sắc lệnh hành pháp cho phép đưa tài sản tiền số vào các tài khoản hưu trí 401(k), cho thấy môi trường pháp lý tại Mỹ đang trở nên thuận lợi hơn.

Năm 2025, ngành tiền số tại Mỹ đã ghi nhận nhiều thay đổi lớn như ban hành quy định về stablecoin và việc Ủy ban Chứng khoán Mỹ điều chỉnh khung pháp lý để phù hợp với loại tài sản này.

Thị trường tiền số tăng trưởng mạnh

Đà tăng của Bitcoin kéo theo sự bùng nổ trên toàn thị trường tiền điện tử, bất chấp ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan quy mô lớn của chính quyền Trump.

Theo CoinMarketCap, vốn hóa toàn thị trường đã đạt hơn 4,18 nghìn tỷ USD, tăng mạnh so với khoảng 2,5 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2024, thời điểm ông Trump tái đắc cử.

Sắc lệnh mới cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ lớn như BlackRock và Fidelity, vốn đang điều hành các quỹ ETF tiền số. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tiền điện tử có độ biến động cao hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu, đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn nếu được đưa vào danh mục đầu tư hưu trí.

