Thị trường Giá vàng ngày 14/8: Giá vàng trong nước và thế giới tăng kỷ lục lên gần 125 triệu Giá vàng ngày 14/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, giá vàng miếng phá kỷ lục lên mức 124,7 triệu, vàng nhẫn tăng sát mức 120 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 14/8/2025

Tính đến 10h00 hôm nay 14/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 13/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,2-124,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 10h00 ngày 14/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 14/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,7 124,7

+700 +500 Tập đoàn DOJI

123,5 124,7

+800

+800 Mi Hồng

124,2 124,7

+800 +500 PNJ

123,5

124,7

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

123,5

124,7

+500 +500

Phú Quý 122,7 124,7

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 14/8/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K AVPL/SJC HCM 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K AVPL/SJC ĐN 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 109,600 ▲300K 110,600 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 106,500 ▲300K 110,500 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 14/8/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 ▲500K 124,700 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 119,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 14/8/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,700 ▲700K 124,700 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123,700 ▲700K 124,720 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,700 ▲700K 124,730 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,100 ▲300K 119,600 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,100 ▲300K 119,700 ▲300K Nữ trang 99,99% 116,900 ▲500K 118,700 ▲100K Nữ trang 99% 113,024 ▲99K 117,524 ▲99K Nữ trang 68% 73,674 ▲68K 80,874 ▲68K Nữ trang 41,7% 42,452 ▲41K 49,652 ▲41K

Giá vàng thế giới hôm nay 14/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 10h00 ngày 14/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3368,11 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 21,39 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng ngày thứ ba liên tiếp, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu lạm phát được công bố khá ôn hòa. Điều này cũng khiến đồng USD suy yếu, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,64%, đạt mức 3368,11 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,3%, lên 3.416,70 USD/ounce.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, nhận định, về mặt kỹ thuật, xu hướng giá vàng tăng vẫn đang tích cực. Thị trường chỉ cần vượt qua ngưỡng 3.400 USD/ounce một cách bền vững để củng cố đà tăng.

Đồng USD hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần so với các đồng tiền khác, khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng duy trì ở mức thấp nhất trong một tuần.

Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng rất nhẹ, củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thậm chí, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn nhận định khả năng Fed giảm tới 50 điểm cơ bản là rất cao.

Theo thống kê từ LSEG, các nhà giao dịch hiện coi việc Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 là gần như chắc chắn, thậm chí có khoảng 6% khả năng mức giảm sẽ lên tới 0,5%. Vàng là tài sản không sinh lời, nên thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán lẻ, để tìm manh mối về động thái tiếp theo của Fed.

Về diễn biến địa chính trị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tiết lộ đã cảnh báo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đang "đánh lừa" về ý định chấm dứt chiến tranh.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,59 USD/ounce, bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.340,55 USD/ounce, và palladium tăng mạnh 1,5% lên 1.139,52 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo mới từ Bloomberg Intelligence, giá vàng vẫn đang giữ vững mức giá hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce. Diễn biến kỹ thuật cho thấy kim loại quý này có thể chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, nếu giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quanh 3.400 USD, nguyên nhân có thể đến từ các diễn biến địa chính trị hơn là yếu tố kinh tế.

Ông cũng nhận định: "Dù tôi vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng, nhưng dự báo trong năm nay sẽ thận trọng hơn. Giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong vài tháng tới nếu thị trường chứng khoán tăng mạnh."

Một trong những yếu tố quan trọng giúp vàng tăng giá có thể đến từ thị trường chứng khoán. Nếu chứng khoán Mỹ trải qua một đợt điều chỉnh nhỏ, giá vàng có thể tăng vọt lên mức 4.000 USD/ounce, tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, chính sách thuế quan của Mỹ đã hoàn thành phần lớn quá trình đàm phán với các đối tác thương mại lớn. Do đó, động lực chính của giá vàng trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định rằng việc Fed giảm lãi suất khó tạo ra đà tăng mạnh cho vàng. Ông dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục giảm trong vài tháng tới, chạm mức 3.100-3.200 USD/ounce trước khi củng cố và tích lũy để chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới.

Nếu giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo. Mức độ giảm phụ thuộc nhiều vào khả năng cải thiện nguồn cung, đặc biệt là vàng miếng SJC. Hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá thế giới đang ở mức cao đáng báo động, khoảng 16-17 triệu đồng/lượng.

Theo ông Phương, khoảng cách giá này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nắm giữ vàng, nhất là khi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang xem xét các biện pháp để thu hẹp chênh lệch.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo rằng giá vàng đang ở vùng cao và biến động khó lường. Ông khuyên nhà đầu tư không nên lướt sóng vàng vì rủi ro lớn. Thay vào đó, khi phân bổ tài sản, nên cân nhắc khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và mục tiêu lợi nhuận cá nhân.