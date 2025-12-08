Thị trường Giá vàng ngày 12/8: Giá vàng trong nước và thế giới giảm sâu hiếm có, nhiều người bán cắt lỗ Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Giá vàng nhẫn trong nước và thế giới giảm sâu hiếm có, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán tháo để chốt lời.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/8/2025

Tính đến 15h30 hôm nay 12/8/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-123,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 15h30 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 12/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,7 123,9

- - Tập đoàn DOJI

122,7 123,9

-

- Mi Hồng

123 123,9

- - PNJ

122,7

123,9

- - Bảo Tín Minh Châu

122,7

123,9

- -

Phú Quý 121,9 123,9

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3345,36 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 24,8 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,3 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 2 ngày, giá vàng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể khi giá vàng nhẫn mất gần 1 triệu đồng/lượng, giảm nhanh hơn cả vàng miếng SJC. Nguyên nhân chính đến từ tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc miễn thuế nhập khẩu vàng. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư vội vàng bán tháo để chốt lời.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,73% sau khi chạm mức cao nhất từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ giảm nhẹ 0,2% xuống còn 3.397,10 USD/ounce

Sau cú lao dốc, giá vàng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào thứ 3 khi giới đầu tư tập trung chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ. Thông tin này được kỳ vọng sẽ cung cấp manh mối quan trọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA, nhận định: "Hiện tại, thị trường đang tập trung vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Nếu chỉ số CPI lõi công bố thấp hơn dự kiến, điều này có thể củng cố thêm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất".

Ông Wong giải thích thêm: "Việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí nắm giữ vàng. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì dưới mức kháng cự quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng".

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào lúc 15h30 GMT đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán CPI lõi tháng 7 có thể tăng 0,3%, đẩy tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 3%, vượt xa mục tiêu 2% của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện có khoảng 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong bối cảnh kinh tế bất ổn và khi lãi suất ở mức thấp.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 37,89 USD/Ounce. Bạch kim cũng tăng nhẹ 0,4% lên 1.331,50 USD. Palladium ghi nhận mức tăng 0,8%, đạt 1.145,03 USD.

Dự báo giá vàng

Sau chuỗi ngày tăng mạnh vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce tuần trước, giá vàng thế giới đã điều chỉnh giảm trở lại vùng 3.350-3.400 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng dài hạn.

Giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách tiền tệ của Fed. Việc ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9 tới đang khiến đồng USD suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng trưởng. Đặc biệt, mỗi khi giá vàng giảm xuống dưới 3.350 USD, lực mua từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư lớn ngay lập tức xuất hiện, đẩy giá trở lại.

Diễn biến thị trường vàng hiện nay cũng chịu ảnh hưởng lớn từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Giới đầu tư đang chờ đợi thông tin về việc liệu thỏa thuận đình chiến thuế quan có được gia hạn trước thời hạn chót vào thứ 3 hay không.

Trung Quốc được cho là đang tìm kiếm sự nhượng bộ từ Mỹ về kiểm soát xuất khẩu chip AI như một phần của thỏa thuận thương mại. Nếu căng thẳng thương mại giảm bớt, sức hấp dẫn của vàng như kênh trú ẩn an toàn có thể suy yếu.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù có biến động ngắn hạn, vàng vẫn duy trì được mức hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce từ tháng 4 đến nay. Ông nhận định yếu tố then chốt giúp vàng bứt phá lên mốc 4.000 USD có thể đến từ sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, khi chỉ số S&P 500 đang có dấu hiệu chững lại ở vùng đỉnh lịch sử.

"Khi dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng sau 4 năm ròng rút vốn, một đợt điều chỉnh nhẹ của chứng khoán Mỹ có thể là chất xúc tác đẩy giá vàng tiến gần mốc 4.000 USD", McGlone nhận định trong báo cáo mới nhất. Ông cũng cảnh báo hiệu suất vượt trội của S&P 500 so với thị trường toàn cầu có thể là dấu hiệu định giá tài sản rủi ro đang quá cao.

Ngoài yếu tố thị trường tài chính, bất ổn địa chính trị do Mỹ dẫn dắt vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump phản bác số liệu thống kê Mỹ và tính độc lập của Fed có thể trở thành động lực mới cho thị trường vàng trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, vàng vẫn giữ vững vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Mức hỗ trợ quanh 3.300 USD được xem là vùng giá hấp dẫn để các nhà đầu tư cân nhắc mua vào, trong khi khả năng bứt phá lên vùng 4.000 USD vẫn hoàn toàn có cơ sở nếu thị trường chứng khoán có dấu hiệu suy yếu.