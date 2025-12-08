Thứ Ba, 12/8/2025
Thị trường

Ông Trump khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế, giúp giá vàng hạ nhiệt

Quốc Duẩn 12/08/2025 10:56

Tuyên bố không áp thuế lên vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp giá vàng toàn cầu tránh nguy cơ xáo trộn nghiêm trọng.

Tóm tắt nhanh:

Ông Trump khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế, giúp thị trường vàng toàn cầu hạ nhiệt.

Trước đó, tin đồn áp thuế nhập khẩu vàng miếng từng khiến giới đầu tư lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng.

Thụy Sĩ sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất nếu Mỹ áp thuế vàng.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm sau tuyên bố.

Ông Trump trấn an thị trường vàng

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trên mạng xã hội rằng vàng sẽ không bị áp thuế nhập khẩu. Dù không đưa thêm chi tiết, thông điệp này đã chấm dứt nhiều ngày đồn đoán rằng vàng có thể trở thành mục tiêu mới trong căng thẳng thương mại toàn cầu.

Trước đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ hôm 8/8 đăng tải một thông báo cho biết Washington có thể áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với các loại vàng miếng giao dịch phổ biến tại Mỹ. Động thái này nếu xảy ra sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng vàng trên toàn cầu.

Nhà Trắng phủ nhận tin đồn áp thuế

Ngay sau thông báo của cơ quan hải quan, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng chính quyền Trump đang chuẩn bị sắc lệnh hành pháp để “làm rõ thông tin sai lệch” liên quan tới thuế nhập khẩu vàng miếng và một số sản phẩm đặc thù khác.

Nếu Mỹ áp thuế vàng, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện và trung chuyển vàng lớn của thế giới. Tuyên bố của ông Trump đã giúp loại bỏ mối lo này.

Giới chuyên gia và thị trường phản ứng

Chuyên gia độc lập về thị trường vàng Ross Norman cho biết ông “rất vui khi khủng hoảng đã được ngăn chặn” và nhận định đây là “sự giải tỏa lớn” cho giới kinh doanh vàng, vì nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng là không thể lường hết.

Ngay sau phát biểu của ông Trump, giá vàng giao ngay tại Mỹ giảm 0,74% xuống 3350,04 USD/ounce, giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 106,78 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước (bán ra) là 123,9 triệu đồng/lượng.
Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

      Thị trường
