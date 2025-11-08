Thị trường Giá vàng hôm nay 11/8: Giá vàng trong nước và thế giới đang ở đỉnh nhưng không giữ được lâu Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Vàng trong nước bắt đầu tuần mới từ mức đỉnh 124,4 triệu, vàng thế giới vẫn ở dưới ngưỡng 3400 USD, mức chênh lệch gần 13 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 11/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 11/8/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức kỷ lục 124,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 9/8. Mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với thứ 2 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,6-124,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua, mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 4h00 ngày 11/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 11/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 11/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,2 124,4

- - Tập đoàn DOJI

123,2 124,4

-

- Mi Hồng

123,6 124,4

- - PNJ

123,2

124,4

- - Bảo Tín Minh Châu

123,2

124,4

- -

Phú Quý 122,2 124,4

- -

1. DOJI - Cập nhật: 11/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,200 124,400 AVPL/SJC HCM 123,200 124,400 AVPL/SJC ĐN 123,200 124,400 Nguyên liệu 9999 - HN 110,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 109,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 11/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,200 124,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 11/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,200 124,400 Vàng SJC 5 chỉ 123,200 124,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,200 124,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,300 119,800 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,300 119,900 Nữ trang 99,99% 117,200 119,200 Nữ trang 99% 113,519 118,019 Nữ trang 68% 74,014 81,214 Nữ trang 41,7% 42,661 49,861

Giá vàng thế giới hôm nay 11/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 11/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3397,26 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 36,93 USD/Ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,84 triệu đồng/lượng.

DO chênh lệch mua bán ở mức cao, dù giá vàng trong nước đạt kỷ lục nhưng người mua vẫn có khả năng thua lỗ khi bán lượt sóng. Cụ thể, giá vàng miếng trong nước có mức chênh lệch giữa mua - bán khoảng 1,2 triệu đồng/lượng. Nên nếu ai đó mua vàng SJC vào ngày 4/8 và bán ra hôm nay (11/8) sẽ lỗ khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mức lỗ còn lớn hơn. Người mua tại Bảo Tín Minh Châu có thể lỗ tới 2,7 triệu đồng/lượng, trong khi con số này là 2,2 triệu đồng/lượng tại Phú Quý nếu giao dịch trong cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới hiện vẫn trong vùng dao động hẹp từ tháng 4. Theo ông Hansen, cần vượt qua ngưỡng 3.450 USD mới xác nhận được xu hướng tăng mạnh và bền vững. Đây sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường vàng thực sự bứt phá.

Stephen Innes từ SPI Asset Management nhận định việc Mỹ áp thuế vàng Thụy Sĩ nằm trong chiến lược "Nước Mỹ trên hết". Việc đánh thuế vào vàng thỏi 1kg không chỉ nhằm mục đích thu ngân sách mà còn làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Điều này sẽ khiến thị trường thêm bất ổn, gia tăng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh chiến lược.

Ole Hansen từ Ngân hàng Saxo cho biết quyết định thuế bất ngờ này làm giảm niềm tin vào thị trường Mỹ. Hợp đồng tương lai tháng 12 trên sàn Comex đã lập kỷ lục mới 3.534 USD/ounce, với chênh lệch giá so với thị trường giao ngay London tăng vọt từ 40 USD lên hơn 100 USD chỉ trong một tuần.

Sean Lusk, chuyên gia từ Walsh Trading cho biết nếu thị trường thực sự lo ngại mức thuế 39% với vàng Thụy Sĩ, giá trên sàn COMEX đã tăng mạnh hơn nhiều. Do đó, ông dự đoán thông tin này sẽ được điều chỉnh - điều đã xảy ra vào cuối ngày thứ 6.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tỏ ra không quá quan tâm đến thông tin về thuế vàng từ Mỹ áp lên vàng Thụy Sĩ. Ông cho rằng đây có thể chỉ là sự hiểu lầm về thị trường vàng. "Tôi nghiêng về khả năng đây chỉ là nhầm lẫn trong cách phân loại vàng thỏi chịu thuế", Day chia sẻ.

Khi đề cập đến tuần tới, Day tập trung nhiều hơn vào các số liệu về người tiêu dùng thay vì dữ liệu lạm phát. Ông không kỳ vọng sẽ có biến động mạnh từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hay chỉ số giá sản xuất (PPI). Tuy nhiên, hai chỉ số quan trọng khác là lòng tin người tiêu dùng và doanh số bán lẻ được dự báo sẽ tiếp tục cho thấy dấu hiệu yếu đi.

Về diễn biến giá vàng tuần tới, Day dự báo xu hướng đi ngang sẽ tiếp tục. "Sau đà tăng mạnh hai tuần qua, nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm nhẹ trong tuần tới", ông cảnh báo. Giới đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát các chỉ số kinh tế quan trọng sắp công bố để có quyết định phù hợp.

Dự báo giá vàng, vì sao không nên mua vàng vào lúc này?

Một khảo sát mới nhất về thị trường vàng cho thấy các chuyên gia đang trở nên lạc quan hơn, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì niềm tin vào đà tăng ngắn hạn của vàng.

Trong số 10 nhà phân tích tham gia khảo sát, đa số (60%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng tuần tới. Chỉ 10% cho rằng giá giảm, trong khi 30% kỳ vọng thị trường đi ngang. Về phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 188 phiếu bầu cho thấy 69% dự báo giá tăng, 12% nghĩ giá giảm và 19% dự đoán xu hướng tích lũy.

Eugenia Mykuliak, người đứng đầu B2PRIME Group, nhận định các mức thuế mới với vàng chỉ là yếu tố mới nhất hỗ trợ giá. Bà giải thích thuế quan làm tăng bất ổn, đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản an toàn như vàng. Bối cảnh lạm phát Mỹ tăng trong khi thị trường lao động chậm lại càng củng cố vị thế của vàng. Đặc biệt, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn do giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kim loại quý, dự báo giá sẽ tiếp tục tăng tuần tới. Ông chỉ ra các tín hiệu kỹ thuật tích cực cùng đà hồi phục mạnh của phe mua trong tuần qua. Thị trường đang chờ đợi các động thái chính sách tiền tệ từ Fed cùng diễn biến giá vàng thế giới để xác định hướng đi tiếp theo. Sự lạc quan của giới chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân cho thấy triển vọng tích cực dù vẫn tiềm ẩn một số rủi ro từ các yếu tố vĩ mô.

Chỉ trong vòng một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng vọt, vượt xa mức kỷ lục 124 triệu đồng/lượng thiết lập hồi tháng 4/2025. Nhiều người dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng do giá vàng thế giới chưa chạm đỉnh cũ và nguồn cung trong nước vẫn hạn chế.

Điều đáng chú ý là trong khi giá vàng SJC phá kỷ lục, giá vàng thế giới vẫn quanh quẩn dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce. Điều này cho thấy giá vàng trong nước đang tăng nóng hơn so với thị trường quốc tế.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tăng mạnh xuất phát từ tình trạng khan hiếm nguồn cung. Thói quen ưa chuộng vàng miếng của người dân càng làm giá tăng thêm. Hiện tại, chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cùng độ tinh khiết lên tới khoảng 4 triệu đồng.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa công bố bất kỳ chính sách cụ thể nào nhằm tăng nguồn cung vàng cho thị trường. Tuy nhiên, nếu các biện pháp điều tiết được ban hành trong thời gian tới, giá vàng có thể sẽ giảm nhiệt. Đặc biệt khi mức chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá thế giới hiện lên gần 13 triệu đồng/lượng.

Với việc giá vàng thế giới đang ở mức cao, nhiều khả năng sẽ có đợt điều chỉnh giảm trong tương lai gần. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển sang mua vàng nhẫn để giảm thiểu rủi ro về chênh lệch giá so với thị trường quốc tế.