Thị trường Giá vàng chiều nay 10/8: Giá vàng trong nước và thế giới chốt tuần mức cao, có nên mua vàng lúc này? Giá vàng chiều nay 10/8/2025: Giá vàng trong nước chỉ trong 1 tuần đã tăng vượt mức kỷ lục 124 triệu, vàng thế giới vẫn quanh quẩn dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce

Giá vàng trong nước chiều nay 10/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 10/8/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức kỷ lục 124,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 9/8 hôm qua. Mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,6-124,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua, mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 16h00 ngày 10/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 10/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 10/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,2 124,4

- - Tập đoàn DOJI

123,2 124,4

-

- Mi Hồng

123,6 124,4

- - PNJ

123,2

124,4

- - Bảo Tín Minh Châu

123,2

124,4

- -

Phú Quý 122,2 124,4

- -

1. DOJI - Cập nhật: 10/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,200 124,400 AVPL/SJC HCM 123,200 124,400 AVPL/SJC ĐN 123,200 124,400 Nguyên liệu 9999 - HN 110,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 109,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 10/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,200 124,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 10/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,200 124,400 Vàng SJC 5 chỉ 123,200 124,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,200 124,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,300 119,800 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,300 119,900 Nữ trang 99,99% 117,200 119,200 Nữ trang 99% 113,519 118,019 Nữ trang 68% 74,014 81,214 Nữ trang 41,7% 42,661 49,861

Giá vàng thế giới chiều nay 10/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 10/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3397,26 USD/ounce. Giá vàng chiều nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 36,93 USD/Ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,84 triệu đồng/lượng.

Sean Lusk, chuyên gia từ Walsh Trading, cho rằng tin đồn về thuế vàng chỉ làm thị trường thêm nóng, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được phản ánh vào giá vàng từ trước. Nếu thị trường thực sự lo ngại mức thuế 39% với vàng Thụy Sĩ, giá vàng trên sàn COMEX đã tăng mạnh hơn nhiều. Do đó, ông dự đoán thông tin này sẽ được đính chính.

Dù vậy, ngay cả khi không có thuế mới, thị trường vẫn đang ở thế dễ bùng nổ, giá vàng có thể tăng vọt hoặc lao dốc. "Sự bất ổn hiện tại quá lớn. Những đỉnh giá mới thường hình thành vào ban đêm khi lượng giao dịch rất thấp", ông giải thích.

Theo Lusk, nhiều yếu tố có thể đẩy giá vàng đi cả hai hướng. Một mặt, việc Cục Thống kê Lao động Mỹ cắt giảm nhân sự cùng xu hướng nới lỏng chính sách từ Fed sẽ hỗ trợ giá vàng. Mặt khác, đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể khiến giá vàng giảm.

Ông Shaokai Fan, đại diện Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), chia sẻ về xu hướng đầu tư vàng đang ngày càng phổ biến trong giới cá nhân. Không chỉ tại Việt Nam, hiện tượng xếp hàng mua vàng cũng xuất hiện ở Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông. Điều này cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của vàng đã thay đổi tích cực trong 5 năm qua.

Khi được hỏi về rủi ro khi đầu tư vàng, ông Fan lưu ý giá vàng hiện đã ở vùng cao. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định bổ sung thêm vàng vào danh mục, đặc biệt khi số vốn bỏ ra ngày càng lớn. Ông khuyên mọi người nên xem xét tổng thể các kênh đầu tư đang có.

Theo chuyên gia WGC, vàng ngày càng khẳng định vị thế trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. 5 năm qua chứng kiến hàng loạt sự kiện lớn từ đại dịch, xung đột Nga-Ukraine cho đến căng thẳng thương mại toàn cầu. Trong tất cả khủng hoảng, vàng luôn giữ vững vai trò là bến đỗ an toàn.

Về triển vọng giá vàng, ông Fan cho rằng rất khó dự đoán chính xác, đặc biệt với chính sách khó lường từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ - Trung cùng quyết định lãi suất từ ngân hàng trung ương sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá vàng thời gian tới.

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần tới bao gồm quyết định lãi suất của RBA, các báo cáo lạm phát CPI/PPI của Mỹ, số liệu bán lẻ và lòng tin người tiêu dùng, cùng nhiều phát biểu từ các quan chức Fed. Những yếu tố này sẽ tiếp tục định hướng diễn biến giá vàng trong bối cảnh thị trường vẫn đang nhạy cảm.

Dự báo giá vàng, vì sao không nên mua vàng vào lúc này?

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới. Khảo sát 10 chuyên gia tham gia, đa số (6 người, chiếm 60%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ một người (10%) cho rằng giá giảm, và ba người (30%) kỳ vọng giá đi ngang.

Jim Wyckoff, chuyên gia cao cấp tại Kitco, kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng tuần tới. "Xu hướng tăng được củng cố với biểu đồ vẫn đang rất tích cực". Michael Moor từ Moor Analytics đưa ra phân tích kỹ thuật chi tiết hơn. Ông chỉ ra các mốc quan trọng trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ đó dự báo xu hướng giá vàng tăng vẫn còn tiếp diễn dù có thể có những đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Dự báo giá vàng tuần tới, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management dự báo xu hướng đi ngang sẽ tiếp tục. "Sau đà tăng mạnh hai tuần qua, nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm nhẹ trong tuần tới". Giới đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát các chỉ số kinh tế quan trọng sắp công bố để có quyết định phù hợp.

Chỉ trong vòng một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng vọt, vượt xa mức kỷ lục 124 triệu đồng/lượng thiết lập hồi tháng 4/2025. Nhiều người dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng do giá vàng thế giới chưa chạm đỉnh cũ và nguồn cung trong nước vẫn hạn chế.

Điều đáng chú ý là trong khi giá vàng SJC phá kỷ lục, giá vàng thế giới vẫn quanh quẩn dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce. Điều này cho thấy giá vàng trong nước đang tăng nóng hơn so với thị trường quốc tế.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tăng mạnh xuất phát từ tình trạng khan hiếm nguồn cung. Thói quen ưa chuộng vàng miếng của người dân càng làm giá tăng thêm. Hiện tại, chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cùng độ tinh khiết lên tới khoảng 4 triệu đồng.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa công bố bất kỳ chính sách cụ thể nào nhằm tăng nguồn cung vàng cho thị trường. Tuy nhiên, nếu các biện pháp điều tiết được ban hành trong thời gian tới, giá vàng có thể sẽ giảm nhiệt. Đặc biệt khi mức chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá thế giới hiện lên gần 13 triệu đồng/lượng.

Với việc giá vàng thế giới đang ở mức cao, nhiều khả năng sẽ có đợt điều chỉnh giảm trong tương lai gần. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển sang mua vàng nhẫn để giảm thiểu rủi ro về chênh lệch giá so với thị trường quốc tế.