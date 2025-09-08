Thị trường Giá vàng chiều nay 9/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao nhưng quá nhiều rủi ro đầu tư Giá vàng chiều nay 9/8: Giá vàng trong nước và vàng thế giới tiếp tục ở mức cao: 124,4 triệu đồng và 3400 USD; tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư nếu muốn mua thêm vàng.

Giá vàng trong nước chiều nay 9/8/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 9/8/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức kỷ lục 124,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,6-124,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 15h30 ngày 9/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 9/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 9/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,2 124,4

- - Tập đoàn DOJI

123,2 124,4

-

- Mi Hồng

123,6 124,4

+200 - PNJ

123,2

124,4

- - Bảo Tín Minh Châu

123,2

124,4

+600 +400

Phú Quý 122,2 124,4

- -

1. DOJI - Cập nhật: 9/8/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,200 124,400 AVPL/SJC HCM 123,200 124,400 AVPL/SJC ĐN 123,200 124,400 Nguyên liệu 9999 - HN 110,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 109,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 9/8/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,200 124,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 9/8/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,200 124,400 Vàng SJC 5 chỉ 123,200 124,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,200 124,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,300 119,800 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,300 119,900 Nữ trang 99,99% 117,200 119,200 Nữ trang 99% 113,519 118,019 Nữ trang 68% 74,014 81,214 Nữ trang 41,7% 42,661 49,861

Giá vàng thế giới chiều nay 9/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 9/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3397,26 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 5,62 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,84 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt trong hai ngày giao dịch cuối khi thông tin về thuế nhập khẩu vàng khiến nhiều người lo lắng. Dù sau đó Nhà Trắng bác bỏ tin này, giá vàng vẫn giữ ở mức cao gần ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,17%, tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng khoảng 1%. Trong khi đó, giá vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4%, lên 3.502,90 USD/ounce, và từng đạt mức kỷ lục 3.534,10 USD.

Ông Shaokai Fan, đại diện Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), chia sẻ về xu hướng đầu tư vàng đang ngày càng phổ biến trong giới cá nhân. Không chỉ tại Việt Nam, hiện tượng xếp hàng mua vàng cũng xuất hiện ở Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông. Điều này cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của vàng đã thay đổi tích cực trong 5 năm qua.

Khi được hỏi về rủi ro khi đầu tư vàng, ông Fan lưu ý mức giá hiện đã ở vùng cao. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định bổ sung thêm vàng vào danh mục, đặc biệt khi số vốn bỏ ra ngày càng lớn. Ông khuyên mọi người nên xem xét tổng thể các kênh đầu tư đang có.

Giá vàng bắt đầu tuần ở mức 3.360,52 USD/ounce. Sau một đợt giảm nhẹ xuống 3.345 USD vào tối Chủ nhật, vàng bất ngờ tăng mạnh lên 3.383 USD vào sáng thứ 2. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Đến tối thứ 2, giá lao dốc về mức thấp nhất tuần là 3.350 USD vào sáng thứ 3.

Ngay sau đó, vàng lại bật tăng nhanh chóng, chạm 3.390 USD trước buổi trưa. Nhưng lần này, áp lực bán lại khiến giá giảm xuống 3.360 USD vào sáng thứ 4. Đến phiên giao dịch Bắc Mỹ, vàng tiếp tục được đẩy lên sát 3.380 USD.

Đêm thứ 4, sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư châu Á và châu Âu giúp vàng lập đỉnh tuần ở 3.396 USD. Tin đồn về thuế nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ vào Mỹ xuất hiện chiều thứ 5 đã đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự 3.400 USD.

Suốt đêm thứ 5 và sáng thứ 6, giá vàng dao động trong biên độ 20 USD, liên tục thử thách ngưỡng 3.400 USD. Đáng chú ý, ngay cả khi Nhà Trắng xác nhận không áp thuế, giá vàng chỉ giảm nhẹ về 3.380 USD rồi nhanh chóng phục hồi, đóng cửa tuần ở sát mốc 3.400 USD.

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần tới bao gồm quyết định lãi suất của RBA, các báo cáo lạm phát CPI/PPI của Mỹ, số liệu bán lẻ và lòng tin người tiêu dùng, cùng nhiều phát biểu từ các quan chức Fed. Những yếu tố này sẽ tiếp tục định hướng diễn biến giá vàng trong bối cảnh thị trường vẫn đang nhạy cảm.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong tuần này, 10 chuyên gia tham gia khảo sát. Đa số (6 người, chiếm 60%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ một người (10%) cho rằng giá giảm, và ba người (30%) kỳ vọng giá đi ngang. Bên cạnh đó, 188 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia bình chọn trực tuyến. Phần lớn (129 người, 69%) tin giá vàng sẽ tăng, 12% (23 người) dự đoán giảm, và 19% (36 người) nghĩ giá ổn định.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường tại Barchart.com, nhận định: "Giá vàng sẽ tăng. Mọi thứ thay đổi nhưng rồi lại quay về như cũ. Thông tin về thuế vàng từ chính phủ Mỹ chỉ là một phần của câu chuyện thương mại quen thuộc."

Trong khi đó, Rich Checkan, lãnh đạo tại Asset Strategies International, dự báo giá ít biến động: "Cần thêm thời gian để thị trường tiêu hóa tin tức về thuế vàng từ Thụy Sĩ. Tuần này có lẽ sẽ là giai đoạn chờ đợi trước khi có thông tin rõ ràng hơn."

James Stanley, chiến lược gia tại Forex.com, bày tỏ sự lạc quan: "Tôi vẫn giữ quan điểm giá tăng. Mức 3.435 USD từng được thử nghiệm nhiều lần trong tháng 5, 6 và 7 nhưng đều hồi phục nhanh. Lần này, phe mua có thể tạo đột phá." Ông cũng cho biết mức hỗ trợ quan trọng là 3.350 USD.

Ole Hansen, chuyên gia hàng hóa tại Saxo Bank, lưu ý rằng tín hiệu đột phá thực sự phải đến từ thị trường giao ngay: "Hợp đồng tương lai đã lập đỉnh mới, nhưng giá giao ngay vẫn nằm trong vùng dao động từ tháng 4. Cần vượt 3.450 USD để xác nhận xu hướng tăng mạnh."

Ông khuyên nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào các tín hiệu kỹ thuật từ thị trường tương lai, vì giá ở đây có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngắn hạn. Thay vào đó, giá giao ngay tại London (XAUUSD) vẫn là chỉ báo đáng tin cậy nhất về giá trị thực của vàng.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tỏ ra không quá quan tâm đến thông tin về thuế vàng từ Mỹ áp lên vàng Thụy Sĩ. Ông cho rằng đây có thể chỉ là sự hiểu lầm về thị trường vàng. "Tôi nghiêng về khả năng đây chỉ là nhầm lẫn trong cách phân loại vàng thỏi chịu thuế", Day chia sẻ.

Về diễn biến giá vàng tuần tới, Day dự báo xu hướng đi ngang sẽ tiếp tục. "Sau đà tăng mạnh 2 tuần qua, nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm nhẹ trong tuần tới". Giới đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát các chỉ số kinh tế quan trọng sắp công bố để có quyết định phù hợp.