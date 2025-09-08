Thị trường Giá vàng hôm nay 9/8: Giá vàng trong nước và thế giới có kỷ lục mới, Mỹ đánh thuế vàng miếng Giá vàng hôm nay 9/8: Giá vàng trong nước tăng phá sâu kỷ lục 124 triệu, vàng thế giới lên mức cao nhất 3400 USD sau khi Mỹ đánh thuế lên vàng thỏi 1kg

Giá vàng trong nước hôm nay 9/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 9/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng phá sâu kỷ lục 124 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 7/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,4-124,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 9/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 9/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 9/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,2 124,4

+800 +600 Tập đoàn DOJI

123,2 124,4

+500

+300 Mi Hồng

123,4 124,4

+400 +400 PNJ

123,2

124,4

+800 +600 Bảo Tín Minh Châu

122,6

124

+200 +200

Phú Quý 122,2 124,4

+1000 +600

1. DOJI - Cập nhật: 9/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,200 ▲500K 124,400 ▲300K AVPL/SJC HCM 123,200 ▲500K 124,400 ▲300K AVPL/SJC ĐN 123,200 ▲500K 124,400 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 110,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 109,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 9/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,200 124,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 9/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,200 ▲800K 124,400 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 123,200 ▲800K 124,420 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,200 ▲800K 124,430 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,300 ▲500K 119,800 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,300 ▲500K 119,900 ▲500K Nữ trang 99,99% 117,200 ▲500K 119,200 ▲500K Nữ trang 99% 113,519 ▲495K 118,019 ▲495K Nữ trang 68% 74,014 ▲340K 81,214 ▲340K Nữ trang 41,7% 42,661 ▲208K 49,861 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 9/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 9/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3390,84 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 3,26 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tương lai tại Mỹ đã lên đỉnh cao nhất mọi thời đại do những bất ổn xung quanh việc Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu riêng đối với các loại thỏi vàng giao dịch phổ biến nhất. Trong khi đó, giá vàng giao ngay tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì đà tăng trong tuần.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng khoảng 1%. Trong khi đó, giá vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4%, lên 3.502,90 USD/ounce, và từng đạt mức kỷ lục 3.534,10 USD.

Sự chênh lệch giữa giá vàng tương lai tại New York và giá vàng giao ngay đã mở rộng hơn 100 USD sau khi tờ Financial Times đưa tin Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với vàng miếng 1 kg. Thông tin này dựa trên một bức thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), có hiệu lực từ ngày 31/7, quy định vàng thỏi 1 kg và 100 ounce sẽ chịu mức thuế cao hơn. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới.

CBP cho biết mã HS chính xác dành cho các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce (hai loại phổ biến nhất trên thị trường tương lai Mỹ) là 7108.13.5500, không phải 7108.12.10. Điều này quan trọng vì trước đó, Mỹ chỉ miễn thuế đối với mã 7108.12.10 trong danh sách hàng hóa được loại trừ thuế nhập khẩu. Mã 7108.13.5500 không nằm trong danh sách miễn thuế này.

Theo Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Ngân hàng UBS, thay đổi này không có hiệu lực ngay lập tức, nhưng nếu các lô hàng vàng được gửi đi từ bây giờ, giá bán tại Mỹ sẽ bằng giá London cộng thêm thuế nhập khẩu. Điều này khiến giá vàng tại Mỹ cao hơn đáng kể so với thị trường London.

Susannah Streeter từ Hargreaves Lansdown nhận định: "Đợt tăng giá đột biến của vàng cho thấy ngay cả tài sản trú ẩn an toàn cũng không tránh khỏi biến động trong bối cảnh chính sách thuế phức tạp hiện nay."

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 38,25 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,6% xuống 1.325,46 USD, giá palladium giảm 2,4% còn 1.123,50 USD.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia từ các tổ chức tài chính lớn như Tierra, Goldman Sachs và UBS dự đoán giá vàng thế giới trong tháng 8 sẽ dao động quanh mức 3.420 - 3.520 USD/ounce. Thậm chí, giá có thể vượt 3.600 USD nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất hoặc nếu căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá vàng đã tiến sát mốc 3.400 USD/ounce sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy tín hiệu không mấy khả quan. Cụ thể, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự kiến, với 226.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 2/8, so với mức dự báo 220.000 đơn. Thị trường lao động có thể đang suy yếu, khiến giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Phản ứng nhanh của giá vàng sau báo cáo này cho thấy thị trường đang rất nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế tiêu cực. Nếu các chỉ số kinh tế Mỹ tiếp tục giảm sút, nhiều khả năng giá vàng sẽ sớm vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 3.400 USD/ounce.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng là hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc. Trong tháng 7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm 60.000 ounce vàng, nâng tổng dự trữ lên 73,96 triệu ounce. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp PBOC tăng mua vàng, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Theo Tim Waterer, chuyên gia phân tích tại KCM Trade, các đe dọa về thuế quan mới từ Mỹ đang khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng hiện đang tiến gần mốc 3.400 USD/ounce trong khi các tài sản rủi ro như cổ phiếu biến động mạnh do những tuyên bố thương mại từ chính quyền Mỹ.

Báo cáo mới nhất từ WisdomTree cũng chỉ ra nhiều yếu tố vĩ mô có thể đẩy giá vàng lên mức kỷ lục mới. Trong đó, áp lực chính trị lên Fed làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương. Nếu Fed buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ quá mức, nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng lạm phát cao kèm suy thoái, tương tự như giai đoạn cuối thập niên 1970, thời điểm vàng tăng giá mạnh.

Ngoài ra, nếu chính quyền Mỹ chủ động làm suy yếu đồng USD để giảm gánh nặng nợ công, giá vàng có thể được hỗ trợ mạnh. WisdomTree thậm chí dự báo, nếu Mỹ theo đuổi chính sách phá giá đồng USD một cách rõ ràng, giá vàng có thể đạt mức 5.355 USD/ounce vào cuối tháng 6/2026.