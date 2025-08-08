Thứ Sáu, 8/8/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới sát mức kỷ lục, chênh 12,5 triệu đồng

Quốc Duẩn08/08/2025 04:05

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng trong nước tăng vượt mốc 124 triệu, vàng thế giới lên mức cao nhất trong 2 tuần nhưng vẫn thấp hơn trong nước lệch 12,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 8/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 8/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng vượt mốc 124 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 6/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-124 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 12,5 triệu

Tính đến 4h00 ngày 8/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 8/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 8/8/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
122,4123,8
--
Tập đoàn DOJI
122,7124,1
+500
+300
Mi Hồng
123124
-+200
PNJ
122,4
123,8
--
Bảo Tín Minh Châu
122,4
123,8
--
Phú Quý121,2123,8
--
1. DOJI - Cập nhật: 8/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN122,700 ▲500K124,100 ▲300K
AVPL/SJC HCM122,700 ▲500K124,100 ▲300K
AVPL/SJC ĐN122,700 ▲500K124,100 ▲300K
Nguyên liệu 9999 - HN110,000111,000
Nguyên liệu 999 - HN109,900110,900
2. PNJ - Cập nhật: 8/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9122,400123,800
Nhẫn Trơn PNJ 999.9117,500120,000
Vàng Kim Bảo 999.9117,500120,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9117,500120,000
Vàng PNJ - Phượng Hoàng117,500120,000
Vàng nữ trang 999.9116,300118,800
Vàng nữ trang 999116,180118,680
Vàng nữ trang 9920115,450117,950
Vàng nữ trang 99115,210117,710
Vàng 916 (22K)106,420108,920
Vàng 750 (18K)81,75089,250
Vàng 680 (16.3K)73,43080,930
Vàng 650 (15.6K)69,87077,370
Vàng 610 (14.6K)65,12072,620
Vàng 585 (14K)62,15069,650
Vàng 416 (10K)42,07049,570
Vàng 375 (9K)37,20044,700
Vàng 333 (8K)31,85039,350
3. SJC - Cập nhật: 8/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG122,400123,800
Vàng SJC 5 chỉ122,400123,820
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ122,400123,830
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ116,800119,300
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ116,800119,400
Nữ trang 99,99%116,700118,700
Nữ trang 99%113,024117,524
Nữ trang 68%73,67480,874
Nữ trang 41,7%42,45249,652

Giá vàng thế giới hôm nay 8/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 8/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3389,08 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 17,39 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, nhờ nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu và dữ liệu việc làm làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,52% lên mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng gần 0,7% lên 3.455,60 USD.

Theo các chuyên gia, xung đột thương mại và địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Mỹ đã chính thức áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ, khiến các đối tác này phải đàm phán lại các thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong một tháng, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định cắt giảm lãi suất chuẩn, khiến giá vàng tính bằng đồng bảng Anh tăng nhẹ. Sáng nay, BoE hạ lãi suất 0,25%, từ 4,25% xuống còn 4,00%. Trong số 9 thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ, 5 người ủng hộ việc giảm lãi suất, trong khi 4 người muốn giữ nguyên mức hiện tại.

Giá vàng thường được coi là tài sản bảo toàn giá trị trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc chính trị. Ngoài ra, khi lãi suất giảm, vàng trở nên hấp dẫn hơn vì không mang lại lợi nhuận cố định như trái phiếu hay tiền gửi ngân hàng.

Tuần trước, dữ liệu việc làm yếu từ Mỹ đã khiến thị trường dự đoán khả năng Fed cắt lãi suất 0,25% vào tháng tới lên hơn 91%. Một số quan chức Fed cũng bày tỏ lo ngại về tình hình lao động và cho rằng hai lần giảm lãi suất trong năm nay là cần thiết.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 1,5% lên 38,40 USD/ounce, mức cao nhất từ ngày 25/7. Bạch kim tăng nhẹ 0,2% lên 1.335,60 USD, trong khi palladium tăng mạnh 2,5% lên 1.159,93 USD.

Dự báo giá vàng

Một khảo sát của Reuters vào tháng 7 cho thấy nỗi lo về thương mại toàn cầu và nợ công đang đẩy nhiều nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn như vàng. Dự báo trung bình từ 40 chuyên gia và nhà giao dịch cho thấy giá vàng năm nay có thể đạt 3.220 USD/ounce, tăng so với mức 3.065 USD trong khảo sát trước đó.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đã điều chỉnh giảm dự báo về lượng vàng mà các ngân hàng trung ương sẽ mua trong năm nay. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn không thay đổi khi nhiều nước tiếp tục chuyển dịch từ tài sản USD sang vàng để đa dạng hóa dự trữ.

Theo số liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung vàng vào dự trữ trong tháng 7, đạt 73,96 triệu ounce, tăng nhẹ so với mức 73,90 triệu ounce vào cuối tháng 6. Giá trị dự trữ vàng cũng tăng từ 242,93 tỷ USD lên 243,99 tỷ USD trong cùng kỳ.

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho của Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã đạt mức cao kỷ lục. Hơn 36 tấn vàng đã được đăng ký giao dịch hợp đồng tương lai, khi các nhà đầu tư tận dụng chênh lệch giá giữa vàng giao ngay và vàng tương lai.

Ông John Reade, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định đây là dấu hiệu rõ ràng về sức hút mạnh mẽ của vàng trên thị trường Trung Quốc hiện nay. Các ngân hàng và nhà giao dịch đang áp dụng chiến lược mua vàng giao ngay giá thấp để giao cho kho của sàn, sau đó sử dụng số vàng này để bù đắp các hợp đồng bán tương lai, giúp họ chốt lời hiệu quả.

Các chuyên gia từ WisdomTree chỉ ra 5 yếu tố vĩ mô có thể đẩy giá vàng lên những đỉnh cao mới. Đặc biệt, nếu chính quyền Tổng thống Trump thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ làm suy yếu đồng USD, giá vàng có thể bứt phá mạnh.

Sau khi chạm đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce vào tháng 4, giá vàng hiện dao động trong khoảng 3.180-3.400 USD. WisdomTree dự báo giá có thể đạt 3.850 USD vào quý 2/2026, và thậm chí vượt ngưỡng 5.355 USD nếu đồng USD suy yếu mạnh.

Tại Việt Nam, giá vàng trong tháng 7/2025 đã tăng 1,02% so với tháng trước và tăng tới 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, mức tăng trưởng đạt 39,09%, chủ yếu do nguồn cung vàng miếng trên thị trường khan hiếm.

      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới sát mức kỷ lục, chênh 12,5 triệu đồng

