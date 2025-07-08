Thị trường Giá vàng hôm nay 7/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng nhẹ dù thị trường ảm đạm Giá vàng hôm nay 7/8: Giá vàng trong nước và thế giới tăng nhẹ quanh mức 123 - 124 triệu dù các quỹ ETF và hợp đồng vàng tương lai gần như đi ngang do giảm mua vào

Giá vàng trong nước hôm nay 7/8/2025

Tính đến 9h30 hôm nay 7/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 6/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-123,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 9h30 ngày 7/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 7/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 7/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,4 123,8

+200 - Tập đoàn DOJI

122,2 123,8

-

- Mi Hồng

123 123,8

+400 - PNJ

122,4

123,8

+200 - Bảo Tín Minh Châu

122,4

123,8

+200 -

Phú Quý 121,2 123,8

- -

1. DOJI - Cập nhật: 7/8/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 122,200 123,800 AVPL/SJC HCM 122,200 123,800 AVPL/SJC ĐN 122,200 123,800 Nguyên liệu 9999 - HN 110,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 109,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 7/8/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 122,400 123,800 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 7/8/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122,400 ▲200K 123,800 Vàng SJC 5 chỉ 122,400 ▲200K 123,820 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122,400 ▲200K 123,830 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,800 119,300 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,800 119,400 Nữ trang 99,99% 116,700 ▼100K 118,700 Nữ trang 99% 113,024 117,524 Nữ trang 68% 73,674 ▼300K 80,874 Nữ trang 41,7% 42,452 ▼300K 49,652

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 9h30 ngày 7/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3381,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 6,71 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,06 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,74 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3380 USD/Ounce khi các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá chạm mức cao nhất trong gần hai tuần ở phiên trước đó, trong khi thị trường chuyển sự chú ý sang các đề cử nhân sự Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng nhẹ 0,60 USD lên 3.435,50 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng liên tiếp trong ba phiên nhờ dữ liệu việc làm Mỹ công bố vào thứ 6 yếu hơn dự kiến. Hiện tại, theo dự báo từ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 lên tới hơn 93%, tăng mạnh so với mức 63% trước đó.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ công bố đề cử thành viên mới vào Hội đồng Fed trước cuối tuần này và đang xem xét các ứng viên thay thế Chủ tịch Jerome Powell. Động thái này có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ trong tương lai, từ đó tác động đến giá vàng.

Theo bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX, dù một số thỏa thuận giảm thuế thương mại tạm thời giảm áp lực lên cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác, đồng thời thị trường ETF và hợp đồng tương lai kim loại quý khá trầm lắng, nhưng vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ giá vững chắc.

Trong báo cáo mới nhất, giá vàng đã có đợt tăng nhẹ trong tuần trước nhưng vẫn nằm trong khoảng 3.200 - 3.450 USD/ounce kể từ ngày 23/4 và dao động quanh mức 3.300 - 3.400 USD từ cuối tháng 6. Bà giải thích: "Trước đó, việc giá vàng không thể vượt qua ngưỡng 3.440 USD vào ngày 22 và 23/7, cùng với căng thẳng thương mại giảm bớt, đã khiến giá giảm dần cho đến khi dữ liệu việc làm Nonfarm Payroll được công bố vào thứ Sáu tuần trước."

Mùa mưa tại Ấn Độ đã bắt đầu thuận lợi, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Với 60% dân số Ấn Độ phụ thuộc vào nông nghiệp và nông dân có xu hướng tích trữ vàng như một khoản đầu tư chính, điều này cho thấy nhu cầu vàng có thể tăng sau vụ thu hoạch (tháng 9) và trước mùa lễ hội cuối năm.

Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tính đến ngày 28/7, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng gần như đi ngang, chủ yếu do giảm mua vào chứ không phải bán mạnh. Tính đến cuối tháng 6, lượng vàng ròng được thêm vào các quỹ ETF là 994 tấn, nhưng trong bốn tuần sau đó chỉ tăng thêm 24 tấn, nâng tổng lên 3.639 tấn. Dữ liệu từ Bloomberg sau đó cho thấy mức tăng ròng chỉ 1 tấn.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 37,88 USD/ounce. Giá bạch kim (platinum) cũng tăng 0,9% lên 1.332,26 USD, trong khi palladium giảm mạnh 2,7% xuống 1.143,52 USD.

Dự báo giá vàng

Tập đoàn tài chính đa quốc gia Citigroup của Mỹ vừa điều chỉnh tăng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới lên mức 3.500 USD/ounce, so với mức 3.300 USD/ounce đưa ra hồi tháng 6/2025. Khung giá dự kiến cũng được nâng lên, từ 3.100 - 3.500 USD/ounce lên 3.300 - 3.600 USD/ounce.

Công ty quản lý tài sản WisdomTree (Mỹ) nhận định có 5 yếu tố kinh tế lớn có thể đẩy giá vàng lên những mức kỷ lục mới. Đáng chú ý, nếu chính quyền ông Trump thực sự theo đuổi chính sách làm giảm giá trị đồng USD, thì mức giá 5.355 USD/ounce vào cuối tháng 6/2026 (tăng tới 58,6% so với hiện tại) được coi là một dự báo khá thận trọng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng 22 tấn vàng trong tháng 6, nâng tổng lượng mua trong nửa đầu năm lên 123 tấn.

Ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao khu vực EMEA tại WGC, cho biết nhu cầu vàng đã tăng nhẹ trong ba tháng liên tiếp. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Thời gian gần đây, giá vàng biến động mạnh với những đợt tăng giảm đột ngột. Tuy nhiên, có thể thấy vàng đã thiết lập một vùng giá mới cao hơn. Nếu trước đây giá dao động quanh mức 3.300 - 3.350 USD/ounce thì hiện tại đã dịch chuyển lên khung 3.350 - 3.400 USD/ounce.

Mỗi khi giá vàng giảm về mức 3.350 USD/ounce, nhu cầu mua vào lại tăng mạnh, cho thấy đây đã trở thành ngưỡng hỗ trợ mới trong hơn một tuần qua.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng, vàng có thêm nhiều yếu tố hỗ trợ và có thể chạm mức 3.400 USD/ounce như nhiều dự báo gần đây.

Về dài hạn, giá vàng có thể được hỗ trợ bởi xu hướng giảm giá của đồng USD. Đồng bạc xanh đã giảm khá mạnh từ đầu năm do kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất và chính sách tiền tệ nới lỏng dưới thời ông Trump.

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ vượt 3.400 USD/ounce trong tháng 9 khi Fed bắt đầu giảm lãi suất, và có thể tăng mạnh hơn nữa nếu ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.